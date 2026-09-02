FIAT protagonista del mercato auto: leadership confermata ad agosto 2026

FIAT e Fiat Professional guidano il mercato italiano ad agosto 2026 con 9.899 immatricolazioni e una quota del 12,8%, consolidate anche nei primi otto mesi.

FIAT e Fiat Professional hanno consolidato la loro posizione di vertice nel mercato automobilistico italiano durante il mese di agosto 2026, raggiungendo una quota pari al 12,8% con 9.899 immatricolazioni, dato in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto ad agosto dello scorso anno.

Nei primi otto mesi dell'anno i due marchi si sono confermati leader sia nell'ambito delle vetture che in quello dei veicoli commerciali, totalizzando 158.281 immatricolazioni e mantenendo una solida quota del 12,7%. Nel settore auto, FIAT registra ad agosto 7.637 nuove vetture immesse sul mercato, pari all'11% di quota con una crescita di 1,7 punti percentuali rispetto al 2025. Risultati positivi anche nel cumulato: nel periodo gennaio-agosto FIAT ha visto crescere le immatricolazioni dell'1,8%, raggiungendo quota 128.582 e l'11,4% del mercato generico.

Anche sul versante delle vendite ai privati il trend si conferma in crescita, con un incremento di 2,5 punti percentuali ad agosto (11,1% di quota) e un totale superiore alle 70.000 immatricolazioni nei primi otto mesi, che equivalgono all'11,5% del mercato. FIAT continua così a dominare il segmento "privati", sinonimo di una gamma versatile e accessibile, capace di rispondere alle esigenze della clientela italiana.

Sotto i riflettori anche la Pandina Hybrid, prodotta nello stabilimento di Pomigliano, che si conferma la vettura più venduta in Italia ad agosto con 4.686 immatricolazioni e una quota del 6,8% del totale. Affiancata dalle 734 unità di FIAT 500 vendute nello stesso mese, FIAT domina il segmento A delle citycar con una quota aggregata del 67,6%. Nel computo dei primi otto mesi, la Grande Panda si distingue con 27.529 unità, posizione che la porta al quarto posto nella classifica delle auto più vendute a livello nazionale.

Un altro elemento di rilievo è la crescita della micromobilità targata FIAT: la Topolino conquista la leadership nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici, raggiungendo il 51,2% di quota di mercato ad agosto e segnando una crescita di 8,9 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Nel comparto dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma leader assoluto con 2.262 immatricolazioni ad agosto (quota del 27,1%); nel periodo gennaio-agosto il brand raggiunge 29.699 immatricolazioni e il 24,8% del mercato. Eccezionali anche i risultati dei modelli di punta: Scudo, Doblò e Ducato occupano le prime tre posizioni tra i van più venduti in Italia ad agosto, mentre il Ducato è il furgone più venduto nei primi otto mesi dell'anno con 12.320 unità.

L'ampiezza dell'offerta di Fiat Professional copre i vari segmenti del mercato con una presenza da protagonista: Ducato nei Large Van, Scudo tra i Medium Van, Doblò nel segmento Compact e Panda Van nei "Car Derived". Questi dati confermano la capacità dei due brand di anticipare e soddisfare le richieste sia dei privati che dei professionisti della mobilità.