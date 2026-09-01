Olivia Rodrigo conquista l'estate 2026 con stupid song e due concerti a Milano

Olivia Rodrigo si conferma una delle voci più ascoltate a livello globale, superando i 30 miliardi di stream su Spotify e continuando a collezionare successi anche nel 2026. Dopo il travolgente singolo Drop Dead, l'artista torna protagonista sulle radio italiane a partire dal 4 settembre con il nuovo brano stupid song, estratto dall'album you seem pretty sad for a girl so in love, capace di debuttare al primo posto sia nella classifica generale degli album più venduti della settimana in Italia sia tra quelli in formato fisico.



Stupid song si è rivelata una delle canzoni simbolo del 2026: ha raggiunto la #1 nella classifica globale di Spotify e si mantiene tuttora nella Top 20 dopo dodici settimane, forte di oltre 300 milioni di stream. Il singolo ha inoltre conquistato la vetta sia della Billboard Global 200 che della Billboard Global Excl. US, segnando così un doppio record significativo. Non solo numeri: Stupid song è stata citata tra le canzoni candidate a rappresentare l'intero 2026, segnale che il pezzo ha acquisito una rilevanza culturale oltre ai semplici dati numerici.



Il brano, scritto e prodotto insieme a Daniel Nigro, racconta l'esperienza travolgente dell'innamoramento, accompagnando l'ascoltatore in un viaggio emotivo che riflette l'escalation delle sensazioni di chi si scopre innamorato.



Pochi giorni fa Olivia Rodrigo ha celebrato il primo festival Daisy Chain Fields, iniziativa nata per riunire le donne della musica promuovendo creatività e impatto sociale. L'evento ha raccolto 20 milioni di euro, devoluti a dieci organizzazioni no-profit impegnate nel sostegno e nella tutela di donne e ragazze negli Stati Uniti e nel mondo. Una lineup tutta al femminile si è alternata sul palco, testimoniando l'intento di concretezza e connessione che ha animato il festival. In quell'occasione, Olivia ha regalato al pubblico anche una nuova canzone: Serena Joy, disponibile sulle piattaforme dal 24 agosto.



L'artista statunitense ha annunciato il The Unraveled Tour che farà tappa anche in Italia nel 2027 con due attesi concerti alla Unipol Dome di Milano il 27 e 28 aprile. La tournée ha registrato il sold out a livello mondiale con oltre un milione di biglietti venduti, imponendosi come uno degli eventi musicali più importanti dell'anno. Rodrigo entra così nell'élite internazionale dopo aver programmato ben 11 serate consecutive all'O2 di Londra, raggiungendo numeri da record accanto a nomi come Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John e Rihanna.



Olivia Rodrigo continua a rappresentare un modello di riferimento per le giovani generazioni e per la musica pop internazionale, grazie a successi che uniscono sensibilità artistica e impatto sociale.