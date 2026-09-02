Jake Bugg torna in Italia: unica data a Milano per l'Alamo Tour nel 2027

Jake Bugg, una delle voci più riconoscibili del rock britannico, arriverà in Italia per un'unica data del suo Alamo - UK & European Tour il 9 aprile 2027 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

L'artista britannico presenterà dal vivo anche i brani del suo nuovo album in studio, Alamo, la cui uscita è prevista per il 13 novembre. Sin dal suo debutto a soli 18 anni, Bugg si è distinto per la sua autenticità e semplicità, qualità che oggi si intrecciano a una maturità artistica evoluta, ma mai distante dalle radici che lo hanno reso celebre.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 10 settembre e la vendita generale partirà alle 10:00 di venerdì 11 settembre 2026 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Con Alamo, il sette volte albumista inglese torna al sound country che ha ispirato i suoi primi passi, segnando una nuova fase artistica dopo la svolta rock e politica del precedente lavoro, A Modern Day Distraction. Se prima il focus era sulle contraddizioni della società e le ferite lasciate nelle persone a lui vicine, ora Jake Bugg sente la necessità di rivolgere quello stesso sguardo verso sé stesso.

Il nuovo disco è una testimonianza in 11 tracce della sua maturità come autore e una rivelazione a cuore aperto del suo percorso come uomo, attraverso l'amore, la solitudine e il ritorno alla vita. La produzione vede la collaborazione con Jimmy Hogarth, plurivincitore di Grammy (già al lavoro con Anohni, Amy Winehouse, Paolo Nutini, Duffy) e Steve McKewan (Chris Stapleton, Kenny Chesney, Carrie Underwood, Eminem, Keith Urban). Gli arrangiamenti country puri e autentici vogliono trasmettere un senso di verità senza filtri che arriverà direttamente al pubblico dal palco milanese.

Bugg, influenzato da leggende come Bob Dylan, Johnny Cash e The Beatles, ha saputo costruire un'identità ben definita mescolando folk, rock, country e il songwriting d'Oltremanica. La sua voce ruvida, le melodie dirette e i testi introspettivi raccontano amori, inquietudini e crescita lontano dai riflettori. L'evoluzione musicale di Jake Bugg, che ha collaborato negli anni anche con star come Rick Rubin, Dan Auerbach, Chad Smith, Camelphat, Liam Gallagher e John Squire, lo conferma oggi come uno degli autori più apprezzati della scena contemporanea.

I fan italiani hanno quindi una sola occasione per ascoltare dal vivo il nuovo materiale di Jake Bugg e ripercorrere con lui un viaggio che, proprio come il nuovo album, promette emozioni sincere e senza compromessi.