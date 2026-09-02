Sky Documentaries dedica una giornata speciale ai 25 anni dell'11 settembre

Sky Documentaries dedica una programmazione speciale all'anniversario dei venticinque anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, proponendo l'11 settembre una giornata intera incentrata su uno degli eventi più drammatici e influenti della storia contemporanea. Documentari inediti, testimonianze dirette e approfondimenti guideranno gli spettatori nel ripercorrere le ore che cambiarono per sempre il mondo e le conseguenze che ancora oggi segnano la società globale.

In prima visione assoluta viene proposto il documentario 11/9 Sopravvivere al terrore, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Questo film racconta le due ore degli attentati e i vent'anni successivi attraverso gli occhi di tredici persone comuni che si trovarono a vivere quei momenti senza comprenderne appieno la portata, e che ancora oggi cercano risposte sul proprio vissuto. Nel documentario si intrecciano testimonianze di sopravvissuti, soccorritori e familiari delle vittime, offrendo uno sguardo intimo e cinematografico sull'impatto individuale e collettivo che quella giornata ha avuto.

L'11 settembre è forse l'evento storico più emblematico del periodo postbellico. Trasmesso in diretta in tutto il mondo come un terrificante spettacolo, è un momento della storia che chiunque abbia superato una certa età ricorda ancora, ricordando esattamente dove si trovava quando accadde. Ma com'è stato viverlo davvero? E quanto è facile andare avanti dopo una giornata che la società continua a voler ricordare?

Le storie dei protagonisti restituiscono la forza delle emozioni vissute in quei momenti tragici: da Vanessa, artista scozzese presente nella Torre Nord, a Bill, vigile del fuoco sopravvissuto al crollo degli edifici, fino a Malcolm e Matt che cercano ancora oggi di elaborare la perdita di Geoff, figlio e fratello, e a Heather, giovane pilota da caccia pronta a mettere a rischio la propria vita.

In esclusiva sulla piattaforma, anche il documentario 11/9: Corsa contro il tempo, che raccoglie le testimonianze di ex dirigenti e agenti CIA raccontate spesso per la prima volta. L'analisi si concentra sulle indagini e sull'operato dell'intelligence prima e dopo l'attentato, mettendo in risalto come l'11 settembre sia stato considerato il peggior fallimento ma anche il preludio alla più grande vittoria: l'eliminazione di Osama bin Laden.

Arricchiscono la giornata anche altri titoli di rilievo: la docuserie National Geographic 9/11 Un giorno in America, vincitrice di un News and Documentary Emmy Award, che narra la tragedia attraverso lo sguardo di soccorritori e sopravvissuti con materiali inediti e una ricostruzione dettagliata delle ore dell'attacco. Non manca lo speciale La caduta di Osama Bin Laden, dedicato alla lunga caccia dei Navy SEAL culminata con il blitz che pose fine alla vita del leader di Al Qaeda, e il documentario 11 settembre: paura nei cieli, sulle ore convulse nei cieli del Nord America dopo l'inizio degli attacchi, quando nessuno sapeva quanti altri aerei potessero essere stati dirottati.

Questa giornata di approfondimento vuole offrire una riflessione sul valore della memoria e sulle trasformazioni indotte dagli eventi dell'11 settembre, attraverso la forza delle immagini, delle testimonianze e del racconto diretto dei protagonisti. La programmazione speciale di Sky Documentaries invita il pubblico a confrontarsi con il significato di un evento che ancora oggi ci interroga e influenza la nostra quotidianità.