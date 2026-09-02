Adriana chiude il viaggio di 'PRESA BENE' con il nuovo singolo 'meNeINTENDO'

Dopo l'esordio con l'album "PRESA BENE", Adriana torna a scuotere la scena urban italiana con "meNeINTENDO", nuovo singolo disponibile dal 4 settembre anche in versione digitale. Il brano, già presente nella versione fisica dell'album, rappresenta la conclusione di un percorso artistico segnato da energia, visione e una fame di autenticità che non si spegne.



"meNeINTENDO" si impone come un attacco frontale alle contraddizioni del nostro tempo, grazie a una carica liberatoria che alterna il desiderio di evasione digitale a una denuncia delle ipocrisie sociali e istituzionali, oltre che dell'alienazione del mondo online. Attraverso un linguaggio contemporaneo e affilato, Adriana racconta la condizione di chi si trova sospeso tra la ricerca di una rassicurante fuga virtuale e una realtà dove la libertà va conquistata insieme al diritto di essere sé stessi.



L'approccio performativo di Adriana emerge anche in questo ultimo singolo, grazie a molteplici citazioni cinematografiche e a un flow inarrestabile che fanno di "meNeINTENDO" tanto un banger destinato ai club quanto un invito a non abbassare lo sguardo sulla realtà. L'artista dimostra piena padronanza della parola, confermando una cifra stilistica personale e riconoscibile.



Il disco "PRESA BENE", pubblicato il 20 marzo 2026, raccoglie la vera essenza di Adriana: energia, hype e determinazione. Le collaborazioni, con nomi come DJ Shocca, MadBuddy, Inoki e Diora Madama, testimoniano una direzione artistica precisa e concorrono a rafforzare la coerenza e l'autenticità dell'intero progetto.



Originaria della provincia di Verona, Adriana è rapper, cantautrice e performer con radici afro e una forte inclinazione per la cultura hip-hop. Avendo vissuto in Canada e fatto parte della crew internazionale Culture Shock, ha saputo integrare nel proprio stile elementi di rap, drum'n'bass e R&B, valorizzando così l'importanza della danza e del movimento come espressione artistica.



A partire dal 2020, Adriana ha attirato attenzione nella scena urban italiana anche grazie a collaborazioni di rilievo. Il 2024 la vede protagonista sui palchi di festival europei, portando in scena performance che uniscono rap e movimento. Nel 2025 inizia la collaborazione con INRI Records / Metatron e con produttori come Dade e Tokyo, costruendo singoli di successo come "Stile", "Go To" e "Ninna Nanna". Nel 2026 la sua presenza si consolida a livello europeo, con la partecipazione al singolo internazionale "Omhoog 2026 (Come Va)" insieme al rapper olandese Diggy Dex, scelto come inno per la delegazione olandese dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.



Con "meNeINTENDO", Adriana imprime il suo segno definitivo su un percorso artistico che fa della coerenza, dell'autenticità e della capacità di rompere le regole i suoi punti di forza.