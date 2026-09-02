Mario Biondi celebra 20 anni di carriera con un nuovo tour nei teatri d'Italia

Mario Biondi torna protagonista della scena musicale italiana celebrando vent'anni di carriera con un nuovo tour teatrale che partirà il primo novembre, coinvolgendo i più prestigiosi teatri della penisola. L'artista festeggia due decenni dal successo di This Is What You Are, il brano che ne ha decretato la consacrazione, e dall'uscita dell'album Handful of Soul, diventati simbolo del suo stile inconfondibile e della sua voce unica.

Dopo aver animato l'estate con concerti in Italia e all'estero, oltre a una partecipazione speciale al Festival di Sanremo come ospite dei Sayf, Biondi prosegue i festeggiamenti attraversando la penisola e offrendo ai fan l'opportunità di rivivere i momenti più emozionanti della sua carriera con uno spettacolo dal vivo coinvolgente e ricco di sorprese. Il gran finale del tour prevede due date speciali a Milano e Roma.

Le esibizioni saranno impreziosite dalla presenza di storici musicisti e da importanti novità come il Maestro Antonio Faraò, rinomato pianista jazz internazionale, che accompagnerà Biondi sul palco insieme a Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem, Devid Florio e David Haynes.

La scaletta prevede i più grandi successi di Handful of Soul e dell'intera produzione di Mario Biondi, oltre a nuove interpretazioni di brani iconici di artisti come Kool & The Gang e Lucio Battisti. Non mancheranno pezzi storici come Love Is a Temple e What Have You Done to Me, garantendo un'esperienza unica e irripetibile per ogni tappa.

Tra le sorprese, le date nei teatri includono città da nord a sud come Trento, Varese, Parma, Padova, Montecatini Terme, Assisi, Fermo, Venezia, Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari, Sassari, Milano e Roma.

Ma le celebrazioni non si fermano ai confini nazionali: al via anche diverse tappe internazionali, tra cui Casablanca, Malaga, Atene e Sofia, confermando il profilo globale della carriera di Biondi.

Mentre prosegue l'attesa per il tour, Mario Biondi presenta in radio il singolo Ancorarsi ancora, estratto da Prova d'autore, il suo primo album interamente in italiano. Il brano, caratterizzato da ritmiche contemporanee e una forte energia, tratta il tema di tecnologia e domotica. L'album, disponibile in digitale, CD e vinile da collezione, vede Biondi protagonista in veste di interprete, autore, compositore e produttore.

Artista dalla voce profonda, riconosciuta in tutto il mondo per il suo inconfondibile timbro soul e jazz, Mario Biondi ha collaborato con giganti internazionali come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau, Sarah Jane Morris e Till Brönner, oltre ad aver lavorato con grandi nomi della musica italiana tra cui Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero e Il Volo.

Il tour teatrale rappresenta una raffinata celebrazione dell'intera carriera di Biondi, fatta di emozioni, classe e un legame unico con il pubblico.