Biagio Antonacci torna live con “Unplugged 2026”: 40 concerti in 4 luoghi simbolo d’Italia

Dopo il trionfo del tour 2024, Biagio Antonacci annuncia il suo ritorno sul palco con un nuovo progetto dal titolo “Unplugged 2026”, in programma per la prossima estate. Un viaggio musicale in versione acustica che attraverserà quattro location uniche per fascino, valore storico e bellezza artistica: il Teatro Greco di Tindari (Messina), l’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) e il Teatro Grande di Pompei (Napoli).

Quaranta date in tutto, distribuite in quattro residenze di dieci serate ciascuna, che costituiranno gli unici appuntamenti live estivi del cantautore milanese. Un format speciale, che unisce la musica e l’intimità dell’acustico alla magia di luoghi carichi di storia e cultura. Antonacci sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, offrendo al pubblico un’esperienza diversa da quella dei grandi stadi o palazzetti, più vicina, emozionale e ricca di atmosfera.

Il tour partirà il 3 luglio 2026 dal Teatro Greco di Tindari, dove l’artista si esibirà per dieci date sino al 18 luglio. Seguiranno le tappe all’Anfiteatro Romano di Lucera (dal 21 luglio al 2 agosto), dopo una breve pausa estiva Antonacci tornerà live a settembre per le dieci serate al Vittoriale di Gardone Riviera (dal 4 al 16 settembre). La chiusura avverrà agli inizi di ottobre al Teatro Grande di Pompei (dal 22 settembre al 4 ottobre), in un ritorno che rappresenta un ideale abbraccio con il Sud Italia.

“Unplugged 2026” conferma la volontà dell’artista di rimanere a lungo in un’unica città per stringere un legame più autentico con il pubblico e con i luoghi ospitanti. Una scelta che Antonacci spiega così: “Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto, e questo ti permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto. In pratica, restare fermi in un luogo per più date ti fa davvero entrare in sintonia con quel posto e con la sua gente.”

Il nuovo tour non è solo un’evoluzione artistica ma anche un modo per valorizzare il patrimonio culturale italiano. “Unplugged 2026” nasce infatti dal desiderio di portare la musica in luoghi spesso visitati solo da turisti o studenti, trasformandoli in spazi di condivisione e bellezza. Un percorso che raccoglie e amplia il concept già sperimentato da Antonacci nel 2024, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare le sue canzoni in un’atmosfera intima e suggestiva, diversa ogni sera, con scalette che potranno mutare di volta in volta.

I biglietti per le quaranta date di “Biagio Antonacci – Unplugged 2026” saranno in vendita dalle ore 18:00 del 17 novembre 2025 tramite i canali ufficiali di prevendita.

Un tour unico nel suo genere che promette di diventare uno degli appuntamenti musicali italiani più attesi dell’estate 2026, unendo la potenza emotiva della musica di Biagio Antonacci alla straordinaria bellezza di quattro dei luoghi più affascinanti del nostro Paese.