Birba: la rivoluzione elettrica della mobilità urbana firmata DR Automobiles

DR Automobiles entra nel segmento dei quadricicli con Birba, un innovativo L7e full electric progettato per rivoluzionare la mobilità cittadina. Il nome stesso suggerisce agilità e versatilità, caratteristiche che lo rendono ideale per districarsi nel traffico delle metropoli. Con dimensioni compatte di 2.980×1.490×1.637 mm e un passo di 1.960 mm, un motore da 14 kW e una velocità massima di 90 km/h, Birba offre una straordinaria autonomia di circa 182 km, rendendolo perfetto per spostamenti quotidiani e consegne nell’ultimo miglio.

Pensato per chi necessita di un mezzo pratico ed efficiente, Birba si distingue per un bagagliaio da 700 litri e una portata utile di 275 kg, dimostrandosi un alleato versatile sia per il lavoro che per il tempo libero. La sua dotazione di serie lo posiziona ai vertici della categoria. Tra gli equipaggiamenti più rilevanti spiccano il quadro strumenti LCD a colori, la connessione Bluetooth con Radio Dab plus, il volante multifunzione e il supporto per smartphone. Il comfort è garantito dal climatizzatore con tecnologia PTC, dagli alzacristalli elettrici con funzione di abbassamento a distanza e dai sedili ergonomici. La sicurezza è un aspetto centrale, grazie alla presenza di fari LED, luci di marcia diurna, regolazione manuale dell’altezza fari e la funzione “Take me home” per illuminare il percorso dopo aver spento il veicolo. La guida risulta ancora più intuitiva grazie ai cerchi in lega da 14 pollici e alle modalità di guida Eco e Sport, mentre la telecamera posteriore con sensori garantisce manovre precise e sicure.

DR Automobiles offre Birba in tre versioni: Classic, Sport ed Ego, ognuna caratterizzata da livelli diversi di personalizzazione per soddisfare ogni esigenza. Il prezzo di partenza di 12.900 euro diventa particolarmente competitivo grazie agli ecoincentivi statali, che lo riducono a 9.900 euro, scendendo ulteriormente a 8.900 euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo.

Il nuovo quadriciclo elettrico entrerà a far parte della gamma di prodotti DR Automobiles Groupe, affiancandosi ai marchi EVO, DR, Sportequipe, Tiger e ICH-X. Sarà quindi disponibile negli oltre 400 showroom italiani del gruppo, garantendo una capillare rete di vendita e assistenza. La direzione commerciale di Birba è stata affidata a Cesar De Armas, professionista con un’esperienza consolidata nel settore automotive e motociclistico, presente in DR Automobiles Groupe dal 2019.

Birba si preannuncia come un’opzione innovativa e accessibile per chi desidera un’alternativa sostenibile e funzionale per la città. Con la sua combinazione di design moderno, tecnologia avanzata e autonomia elevata, si candida a diventare il nuovo punto di riferimento nel mercato dei quadricicli elettrici.