Nuova Lancia Gamma: debutta a Melfi l'erede elegante, ibrida ed elettrica

Lancia presenta le prime immagini ufficiali della Nuova Gamma, vettura che segna una tappa cruciale nel percorso evolutivo del marchio. Frutto del design, della progettazione e dello sviluppo interamente italiani, la nuova vettura nasce nello stabilimento avanzato di Melfi, hub tecnologico strategico del Gruppo Stellantis.



La Nuova Lancia Gamma si distingue per le sue linee slanciate da crossover fastback, con una coda rastremata e dimensioni imponenti: 4,67 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza. Questo modello è progettato per offrire un connubio tra efficienza, funzionalità e una marcata presenza su strada.



Le prime Gamma sono già impegnate nei test su strada e il progetto entra nelle sue fasi finali, confermando il ruolo centrale che l'impianto di Melfi riveste nella realizzazione di una vettura destinata al mercato europeo. La produzione italiana valorizza le competenze manifatturiere e la tecnologia d'eccellenza nazionale.



Molto articolata l'offerta propulsori: la Gamma sarà proposta sia in versione ibrida sia 100% elettrica. Il sistema ibrido dispone di 145 CV e un'autonomia superiore a 1.000 km, pensando alla massima versatilità di utilizzo. Sul fronte dell'elettrico, la gamma si declina in più livelli: 230 CV con oltre 540 km di autonomia, 245 CV con oltre 740 km di autonomia e una variante AWD integrale da 375 CV capace di percorrere fino a 675 km con una carica.



L'innovazione tecnologica della Nuova Gamma punta a ridefinire i valori tradizionali del marchio in chiave moderna, incarnando l'eleganza italiana, la ricerca dell'efficienza e la capacità di innovare senza perdere la storicità che ha reso famoso il nome Lancia.



L'apertura degli ordini per il nuovo modello è prevista dopo l'estate. Altri dettagli e informazioni sulla Nuova Lancia Gamma saranno resi noti nei mesi prossimi, mentre prosegue la fase finale della sua realizzazione, simbolo della Renaissance di Lancia e del ruolo trainante del design e dell'industria automobilistica italiana.