Stellantis punta sull'aftermarket: servizi potenziati e crescita della rete Eurorepar

Stellantis accelera nel settore dell'aftermarket lanciando un modello integrato per lo sviluppo delle officine indipendenti e l'espansione della rete Eurorepar Car Service in Europa. La nuova strategia si fonda su una joint venture con MSX International, denominata Octago, che mette insieme competenze operative, avanzate capacità di analisi dei dati e strumenti basati su intelligenza artificiale per migliorare la competitività delle officine.



Il nuovo approccio punta a sostenere gli operatori di settore in un mercato caratterizzato da forte competizione, digitalizzazione e veicoli sempre più complessi. Attraverso team dedicati attivi sul territorio e supportati da un ecosistema dati evoluto, Stellantis offre alle officine formazione tecnica e commerciale, coaching operativo sul campo, strumenti per analizzare e monitorare le performance e insight data-driven mirati a ottimizzare la gestione della clientela.



Queste competenze aiutano le officine a raggiungere gli standard necessari per entrare a far parte della rete Eurorepar Car Service, portando servizi aftermarket di alta qualità sia ai clienti retail sia alle flotte e ampliando la copertura nelle principali piazze europee.



L'iniziativa di Octago si articola su due direttrici: accelerare la crescita delle performance delle officine, migliorandone la redditività e l'efficienza operativa tramite strategie personalizzate e insight data-driven; e rafforzare la presenza di Eurorepar Car Service grazie a un recruiting mirato di nuove officine indipendenti nei mercati chiave.



Questo passo rappresenta una tappa significativa nell'ambizione di Stellantis di posizionare Eurorepar Car Service come rete aftermarket multi-brand di riferimento in Europa, con un chiaro focus su scalabilità, performance e creazione di valore nel lungo termine per tutti gli stakeholder. Attraverso questo approccio rafforzato, Stellantis continua a costruire un ecosistema aftermarket più resiliente e competitivo, supportando i propri partner nel cogliere opportunità di crescita e prepararsi alle sfide future, afferma Cyril Billiard, Presidente di Eurorepar Car Service.



Questa joint venture riflette la capacità distintiva di MSX International di trasformare la strategia in esecuzione concreta sul territorio. Combinando una profonda competenza sul campo con analisi avanzate, strumenti basati su intelligenza artificiale e attività di coaching operativo, supportiamo officine e distributori nel migliorare le performance e gestire la crescente complessità dell'aftermarket indipendente. Octago è progettata per generare risultati concreti e misurabili, ogni giorno e in ogni mercato, dichiara Elvira Llorens, CEO di Octago.



Con questo progetto, Stellantis conferma il suo ruolo di protagonista nella trasformazione dei servizi legati alla mobilità e all'assistenza auto, sostenendo la rete indipendente europea con strumenti digitali avanzati e un approccio operativo innovativo.