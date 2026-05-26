Roma Pride 2026, decima edizione tra cultura e spettacolo: al via la Pride Croisette

Roma si prepara a celebrare la diversità con la decima edizione della Pride Croisette, il cuore pulsante del Roma Pride 2026. Quest'anno, la manifestazione si annuncia ancora più ricca, inclusiva e partecipata, trasformando la Capitale in un grande villaggio esperienziale aperto a tutta la cittadinanza.



Giovedì 28 maggio alle 21.30, la suggestiva cornice delle Terme di Caracalla ospiterà il Gran Galà inaugurale, serata d'eccezione che segnerà ufficialmente l'avvio del festival, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ospite speciale dell'evento sarà Margherita Vicario, artista eclettica tra le più amate del panorama italiano, capace di raccontare attraverso la sua musica le nuove generazioni e le trasformazioni sociali.



Quella del 2026 sarà la Pride Croisette più ampia di sempre: l'edizione del decennale si estenderà su 24 giorni consecutivi, dal 28 maggio al 20 giugno, con oltre 50 appuntamenti in calendario. Ogni sera dalle 18 il villaggio aprirà le porte a spettacoli, concerti, cinema, teatro, talk, libri, dj set e momenti di incontro, dando voce alle molteplici anime della comunità LGBTQIA+ e offrendo spazi di partecipazione reale per tutti.



Alla direzione artistica, per il terzo anno consecutivo, Daniele Palano. La Pride Croisette si conferma così non solo come una rassegna culturale gratuita ma come uno dei simboli più vitali e riconoscibili dell'estate romana.



Lo spirito della manifestazione emerge nelle parole di Mario Colamarino: La Pride Croisette è diventata negli anni uno dei simboli più belli e significativi del Roma Pride perché rappresenta concretamente la nostra idea di città: aperta, plurale, inclusiva e accessibile. Abbiamo voluto costruire un'offerta culturale gratuita capace di parlare davvero a tutte e tutti, creando spazi di partecipazione reale, dove la comunità LGBTQIA+ non sia semplicemente tollerata ma finalmente protagonista. In un tempo in cui i diritti vengono ancora troppo spesso messi in discussione, crediamo che la cultura, l'arte e la condivisione siano strumenti fondamentali per costruire inclusione, combattere i pregiudizi e rafforzare il senso di comunità. La Pride Croisette è questo: un luogo vivo, popolare e orgogliosamente libero, aperto all'intera città di Roma.



Il festival continuerà fino al 20 giugno, accompagnando il percorso del Roma Pride con una programmazione che metterà al centro la cultura queer, la libertà di espressione, i diritti civili e la celebrazione di tutte le differenze. L'obiettivo resta quello di favorire l'incontro, il rispetto e l'inclusione attraverso la forza delle arti e della partecipazione collettiva.