Lamborghini Urus SE: il Super SUV ibrido conquista l'off-road in Sardegna

Lamborghini Urus SE dimostra la sua versatilità tra lusso e performance in un'avventura sarda. Il Super SUV ibrido offre 800 CV e nuove emozioni di guida.

Lamborghini ridefinisce il concetto di versatilità e prestazioni portando la nuova Urus SE, il primo Super SUV ibrido plug-in del marchio, sulle affascinanti strade e percorsi off-road della Sardegna. Nel cuore del Mediterraneo, gli ospiti hanno partecipato a una straordinaria esperienza che ha messo in risalto come la tecnologia e il DNA Lamborghini possano integrarsi perfettamente con l'ambiente, anche lontano dall'asfalto.

"Esperienza Terra rappresenta una delle espressioni più autentiche del DNA Lamborghini, al di là del prodotto" - spiega Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer. "Attraverso queste esperienze creiamo una connessione ancora più profonda tra le nostre vetture, i nostri clienti e contesti straordinari, unendo prestazioni, innovazione e artigianalità italiana. Con Urus SE, parte della nostra gamma completamente elettrificata insieme a Revuelto e Temerario, Lamborghini è oggi l'unico costruttore di supersportive a offrire una gamma interamente ibrida, dimostrando come sia possibile esprimere emozioni di guida senza compromessi, contribuendo al contempo a un futuro più responsabile."

Esperienza Terra fa parte della piattaforma esclusiva pensata da Lamborghini per offrire ai suoi clienti una relazione unica con il brand. A partire dall'elegante Petra Segreta Resort & Spa, immerso nella macchia mediterranea tra le colline di San Pantaleo, il viaggio si è snodato tra strade asfaltate piene di curve e difficili tracciati off-road. Ogni fase dell'itinerario ha permesso di scoprire la Sardegna in modo autentico, valorizzando il dialogo tra guidatore, vettura e natura incontaminata.

Il protagonista assoluto è stato Urus SE, il Super SUV che incarna la transizione Lamborghini verso l'elettrificazione totale. Equipaggiata con un V8 biturbo da 4.0 litri rivisitato e abbinato a un motore elettrico, Urus SE sprigiona una potenza impressionante di 800 CV e 950 Nm di coppia, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e una velocità massima di 312 km/h. L'autonomia in modalità elettrica supera i 60 km grazie alla batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh, rendendo il SUV adatto anche all'utilizzo urbano a zero emissioni.

Oltre alle prestazioni, Urus SE assicura una versatilità senza rivali attraverso 13 modalità di guida, comprese quelle dedicate all'elettrico e all'ibrido. La modalità EGO permette al pilota di configurare a piacere powertrain, sterzo e sospensioni, mentre il torque splitter centrale e il differenziale posteriore elettronico garantiscono la massima trazione su ogni terreno. Questa architettura avanzata eleva la dinamica di guida e l'agilità sia su strada che sui percorsi più impegnativi.

Secondo Lamborghini, la Urus SE è oggi il punto di riferimento per i Super SUV ibridi. Grazie all'equilibrio tra efficienza, tecnologia e prestazioni iconiche del marchio, affronta con la stessa sicurezza sia il silenzio elettrico cittadino sia i terreni più ardui dove il sound Lamborghini si fa sentire. Le rilevanti dotazioni tecniche includono consumi energetici combinati di 21,4 kWh/100 km, 5,71 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 140 g/km, confermando la volontà dell'azienda di unire performance a una crescente attenzione alla sostenibilità.

L'esperienza in Sardegna è stata completata da momenti conviviali e proposte culinarie selezionate, dove lusso, autenticità e cura dei dettagli hanno reso ogni tappa indimenticabile. Gli ospiti hanno vissuto il territorio come un percorso da sentire e attraversare, tra vento, pietra e adrenalina, superando il semplice concetto di viaggio e trasformandolo in un'autentica scoperta dello spirito dell'isola.

Lamborghini con Urus SE segna una svolta nel segmento dei SUV di alta gamma, proponendo una vettura in grado di esprimere la potenza delle supersportive italiane con la raffinatezza dell'elettrificazione, offrendo nuove emozioni a chi cerca performance, lusso e responsabilità ambientale in un'unica soluzione.