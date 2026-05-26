Only The Poets in concerto a Milano: unica data italiana il 21 settembre

Arriva in Italia la band inglese Only The Poets per un appuntamento unico: il gruppo si esibirà a Milano lunedì 21 settembre 2026 alla Santeria Toscana 31. Un'occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani tratti dal loro primo album "AND I'D DO IT AGAIN", pubblicazione che ha già conquistato pubblico e critica grazie ai suoi testi sinceri e alla produzione ricercata.



I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 28 maggio, mentre la vendita generale partirà dalle ore 10:00 di venerdì 29 maggio su tutti i principali circuiti.



Il debut album, frutto di sette intensi mesi di lavoro, offre 14 tracce che esplorano tematiche come la fine di una relazione, la gelosia, il rimpianto e la resilienza, tra sintetizzatori ispirati agli anni '80 e ritornelli coinvolgenti. Tra i brani più rappresentativi si distinguono "Emotionally Hungover", "Guess She's Cool" e "Madeline", oltre ai singoli "I Keep On Messing It Up", "Saké" e "Bad".



Voce della band è Tommy Longhurst, affiancato dal bassista Andy "Roo" Burge, dal chitarrista Clem Cherry e dal batterista Marcus Yates. Il quartetto di Reading si distingue per autenticità e per un rapporto diretto con i fan, costruito attraverso tour in Europa e Stati Uniti e aperture a grandi artisti come Lewis Capaldi, YUNGBLUD, Bastille e The Wombats.



Recentemente, Only The Poets sono stati protagonisti di un sold out all'O2 Academy Brixton di Londra con biglietti a una sterlina, iniziativa ideata per celebrare la scena dei piccoli club e sostenere LIVE Trust, organizzazione che tutela la musica dal vivo nel Regno Unito.



Nel 2025 la band ha superato i 30.000 biglietti venduti nei tour europei e ha registrato sold out a New York, Los Angeles e Boston. L'identità indipendente e la spontaneità della scrittura li rendono una delle formazioni alternative pop più interessanti della nuova scena britannica.



Siamo davvero orgogliosi di questo album e del coraggio che abbiamo avuto nel realizzarlo. È la rappresentazione più autentica di ciò che siamo come band. Dentro ci sono crescita, introspezione e scoperta personale. Non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo, racconta il frontman Tommy Longhurst.



L'appuntamento milanese rappresenta una chance irripetibile per i fan italiani di vivere dal vivo la musica e l'energia di Only The Poets, una band che continua a distinguersi per sincerità e spirito indipendente.