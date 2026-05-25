Hyundai IONIQ 9 conquista il mondo: premi internazionali per design e sicurezza

Hyundai IONIQ 9 si conferma protagonista a livello internazionale conquistando una lunga serie di prestigiosi riconoscimenti nelle categorie design e sicurezza, dimostrando un'incredibile capacità di innovazione nel settore automotive globale.

Fin dal debutto, IONIQ 9 ha ridefinito il concetto di SUV elettrico di grandi dimensioni grazie a un design raffinato, tecnologie all'avanguardia e una forte attenzione al comfort e al benessere degli occupanti. L'abitacolo del modello spicca per l'atmosfera contemporanea e rilassante, offrendo materiali di alta qualità e spazi generosi che garantiscono una vera esperienza premium a bordo.

Sul fronte della sicurezza, IONIQ 9 ha ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle nei test Euro NCAP, eccellendo soprattutto nella protezione dei bambini con un risultato dell'87%. Ottimi anche i dati per la tutela degli adulti (84%), per i sistemi di assistenza alla guida (83%) e per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada (77%). Un risultato frutto anche dell'integrazione della suite Hyundai SmartSense, che comprende tecnologie come Forward Collision-Avoidance Assist 2, Highway Driving Assist 2, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e Safe Exit Assist. Anche negli Stati Uniti, il SUV ha conquistato il Top Safety Pick+ 2025 dell'IIHS, premiando la solidità strutturale e l'efficacia dei sistemi di prevenzione degli incidenti.

L'attenzione al design si traduce in una lunga lista di riconoscimenti internazionali, a partire dall'iF Design Award 2025, dove IONIQ 9 ha brillato per un look che fonde stile, aerodinamica e funzionalità, incarnando il concetto di "Aerosthetic Lounge". Il SUV ha ricevuto anche il Red Dot Award 2025 grazie alla sua silhouette unica e agli interni spaziosi, caratterizzati da forme ellittiche e colori rilassanti. Il Bronze Award agli IDEA 2025 nella categoria Automotive & Transportation valorizza la capacità del modello di offrire eleganza formale, comfort e un'esperienza superiore per fino a sette passeggeri, mentre il titolo di World's Best Large SUV ai Women's Worldwide Car of the Year Awards 2026 conferma l'apprezzamento per la combinazione di design distintivo, efficienza e benessere.

A questi si aggiungono i 2025 TopGear.com Electric Awards, il titolo di German Premium Car of the Year 2026 e il riconoscimento come Comfortable Cruiser of the Year ai Carwow Car of the Year Awards 2026. La qualità stilistica della IONIQ 9 è stata inoltre celebrata con il Gold Winner agli Australian Good Design Awards 2025 e una menzione speciale per il Best Exterior Design.







