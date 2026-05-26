Renault protagonista a Le Temps des Hélices tra aviazione e innovazione

Renault partecipa a Le Temps des Hélices celebrando il suo storico legame tra aviazione e veicoli iconici con la storica Rafale e modelli da record.

Nella suggestiva cornice dello storico aerodromo di La Ferté-Alais, Renault ha riportato in vita una delle pagine più affascinanti della propria storia industriale. In occasione dell’evento aeronautico “Le Temps des Hélices”, andato in scena il 23 e 24 maggio a Cerny, la Casa francese ha celebrato il profondo legame tra automobile e aviazione attraverso il ritorno in volo del leggendario Renault Caudron Rafale C.460, simbolo dell’eccellenza tecnologica francese degli anni Trenta.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di una semplice esposizione storica. Renault ha infatti trasformato l’evento in un viaggio attraverso oltre un secolo di innovazione, mettendo in evidenza come la ricerca aerodinamica, la sperimentazione tecnica e la cultura delle prestazioni abbiano influenzato in modo decisivo lo sviluppo delle proprie vetture.

Il rapporto tra Renault e il mondo dell’aviazione nasce agli inizi del XX secolo, quando la Casa francese diventa uno dei primi costruttori automobilistici a progettare motori leggeri destinati agli aerei. Una svolta decisiva arriva nel 1933 con l’acquisizione di Caudron e la nascita della società Caudron-Renault, destinata a lasciare un segno importante nell’ingegneria aeronautica europea.

Tra le figure chiave di quell’epoca emerge Marcel Riffard, ingegnere aeronautico e automobilistico che ha contribuito a definire il linguaggio stilistico e tecnico della Marca. Fu proprio lui a progettare il celebre Caudron-Renault Rafale, velivolo da competizione capace di conquistare numerosi record grazie ad una struttura leggera e ad un’aerodinamica estremamente avanzata per l’epoca.

Per la prima volta davanti al grande pubblico, il Renault Caudron Rafale C.460 è tornato a solcare i cieli francesi dopo un lungo e complesso restauro. Il progetto ha richiesto mesi di lavoro, una ricostruzione minuziosa e il coinvolgimento di tecnici specializzati che hanno riportato in vita uno degli aerei più iconici della storia motoristica e aeronautica francese.

Il velivolo rappresenta ancora oggi una straordinaria sintesi di innovazione, leggerezza e ricerca della velocità. Il suo ritorno in volo non è soltanto un omaggio al passato, ma anche una dichiarazione d’intenti da parte di Renault, che continua a fare dell’innovazione tecnica uno dei pilastri della propria identità.

Accanto all’aereo protagonista dell’evento, Renault ha esposto alcuni dei modelli più iconici della propria storia, vetture nate come autentici laboratori tecnologici e profondamente influenzate dall’ingegneria aeronautica.

Tra queste spicca la Renault 40 CV des records del 1926, progettata per affrontare le sfide di velocità e resistenza nell’autodromo di Montlhéry. Il modello introduceva concetti innovativi legati alla riduzione del peso, alla gestione termica e all’affidabilità meccanica, anticipando metodologie ingegneristiche moderne.

Grande attenzione anche per la Nervasport des records del 1934, caratterizzata da una carrozzeria affusolata firmata Marcel Riffard e chiaramente ispirata agli aerei da competizione Caudron-Renault. L’obiettivo era migliorare la penetrazione aerodinamica e la stabilità alle alte velocità, trasferendo direttamente nel settore automobilistico le conoscenze sviluppate nell’aviazione.

Tra i modelli più spettacolari presenti all’evento anche la futuristica Tank Riffard del 1956, prototipo estremo pensato come una vera “ala su ruote”. Le forme radicali, l’abitacolo sfalsato e il telaio tubolare dimostravano una ricerca esasperata sull’aerodinamica e sulla distribuzione dei pesi.

Non meno impressionante la leggendaria Étoile Filante, altra icona del 1956 spinta addirittura da una turbina aeronautica. Grazie alla sua avanzata configurazione tecnica, il modello riuscì a superare i 300 km/h, stabilendo diversi record di velocità e confermando la capacità di Renault di sperimentare tecnologie rivoluzionarie.

A collegare idealmente la tradizione aeronautica con la produzione contemporanea è stata la presenza di tre esemplari della moderna Renault Rafale, esposti nelle colorazioni blu, bianco e rosso. Il SUV coupé della Casa francese riprende direttamente il nome dello storico aereo Caudron-Renault, trasformandolo in simbolo della nuova strategia alto di gamma del marchio.

Con le sue motorizzazioni ibride E-Tech, Renault Rafale rappresenta oggi la sintesi tra efficienza, piacere di guida e design aerodinamico, dimostrando come l’eredità tecnica del passato continui a vivere nelle tecnologie contemporanee della Marca.

La partecipazione a “Le Temps des Hélices” rientra nel progetto The Originals Renault – La Collection, iniziativa con cui il costruttore francese punta non solo a conservare i propri modelli storici, ma anche a tramandare il know-how tecnico e lo spirito pionieristico che hanno caratterizzato oltre cento anni di innovazione.

Attraverso il ritorno in volo del Renault Caudron Rafale e l’esposizione delle sue vetture più iconiche, Renault ha voluto ribadire il proprio ruolo nella storia industriale francese, mostrando come automobile e aviazione abbiano condiviso la stessa cultura della sperimentazione, della ricerca tecnologica e del superamento dei limiti.