BYD presenta la nuova Dolphin G DM-i: efficienza e spazio per l'Europa

La nuova BYD Dolphin G DM-i arriva in Europa: 1.000 km di autonomia, consumi incredibili e spaziosità ai vertici del segmento B. Perfetta per la città.

Il mercato automobilistico europeo si appresta ad accogliere una novità destinata a riscrivere le regole della mobilità sostenibile. BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha annunciato il debutto della nuova BYD DOLPHIN G DM-i. Si tratta di un modello di fondamentale importanza strategica, essendo la prima vettura sviluppata dal colosso globale specificamente per il mercato europeo. Con il suo arrivo commerciale previsto per la fine di giugno negli showroom italiani ed europei, questa vettura si candida a diventare il nuovo punto di riferimento all'interno del combattuto segmento B.

La vera forza della nuova proposta firmata BYD risiede nel suo cuore tecnologico. La vettura sarà infatti l'unica compatta Super Hybrid del segmento a essere equipaggiata con l'esclusiva tecnologia DM. Questo innovativo sistema di propulsione privilegia la trazione elettrica, assicurando al guidatore una risposta fluida, pronta e notevolmente silenziosa grazie all'azione del motore elettrico anteriore.

La DOLPHIN G DM-i è stata progettata per rispondere concretamente alle esigenze di chi cerca una vettura accessibile e versatile. Il veicolo è capace di offrire tutti i vantaggi tipici della guida a zero emissioni di un'auto elettrica, eliminando però qualsiasi ansia da ricarica grazie alla massima libertà di percorrenza garantita dal sistema ibrido intelligente.

I dati relativi all'efficienza energetica, calcolati secondo il ciclo WLTP, proiettano la compatta ai vertici assoluti della categoria. Grazie alla tecnologia Super Hybrid, anche a batteria scarica l'efficienza rimane altissima, assestandosi su livelli record per la categoria con una percorrenza fino a 23 km con un litro.

Questo livello di ottimizzazione si traduce in un'autonomia complessiva combinata che supera i 1.000 km con un pieno di carburante e una ricarica completa. Sui tragitti più lunghi la vettura gestisce in modo del tutto intelligente l'interazione tra il motore elettrico e quello termico, surclassando in flessibilità le tradizionali auto compatte termiche e ibride presenti oggi sul mercato.

Nonostante le dimensioni esterne perfettamente calibrate per l'utilizzo urbano, con una lunghezza di 4,16 metri e una larghezza di 1,825 metri, gli ingegneri sono riusciti a compiere un piccolo miracolo di ingegneria degli spazi, offrendo un'abitabilità interna di assoluto rilievo a tutto vantaggio dello spazio per le gambe, i piedi, le spalle e la testa dei passeggeri.

La praticità interna trova conferma anche nella generosa volumetria del vano di carico, anch'esso posizionato ai vertici del segmento B. La nuova DOLPHIN G DM-i si presenterà sul mercato come una vettura compatta fuori ma eccezionalmente grande dentro. Tutti i dettagli relativi agli allestimenti completi, alle specifiche tecniche dettagliate e ai prezzi di listino ufficiali per il mercato italiano saranno comunicati prossimamente.