Blades of Fire: in uscita il 22 maggio

505 Games e lo sviluppatore MercurySteam annunciano con orgoglio l’imminente epopea fantasy Blades of Fire. Previsto in uscita il 22 maggio di quest’anno, Blades of Fire è ambientato in un mondo in cui la malvagia Regina Nerea ha trasformato tutto l’acciaio in pietra, rendendo inutile qualsiasi opposizione al suo dominio.

Segui le gesta di Aran de Lira, l’ultimo eroe in grado di impugnare l’acciaio, e Adso, un giovane studioso la cui conoscenza di miti perduti e lingue sacre potrebbe plasmare il loro destino. Impara come realizzare una varietà quasi illimitata di armi grazie all’esclusivo sistema di “forgiatura di armi” del gioco e metti la Regina in ginocchio.

Combina innumerevoli leghe, impugnature, rune, lame per creare e perfezionare l’arma definitiva per sconfiggere il male. Ogni tipo di nemico presenterà sfide uniche: ogni arma che creerai ti aiuterà a superare tali sfide!

“Il pedigree di MercurySteam nella creazione di giochi unici e amati è solo uno dei tanti motivi per cui siamo entusiasti di collaborare con loro su Blades of Fire”, ha affermato Neil Ralley, presidente di 505 Games, “Il loro sistema di gioco che trasforma la personalizzazione delle armi in un’esperienza di combattimento eccezionale è sbalorditivo, così come il loro impegno nel raccontare la migliore storia possibile. Non vediamo l’ora di condividerla con il mondo”.

Blades of Fire uscirà il 22 maggio su EPIC Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S,