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Blanco annuncia il “Tour Estate 2026” dopo il nuovo album “Ma’”

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Dopo l’annuncio dell’atteso nuovo album “MA’”, in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi di Eclectic Music Group, BLANCO svela le date del suo nuovo “Tour Estate 2026”. Il progetto, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, arriva alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti”, che tra aprile e maggio segnerà il grande ritorno dal vivo del cantautore nei principali palazzetti italiani.

Questa nuova serie di concerti rappresenta per l’artista bresciano un’ulteriore occasione per incontrare il pubblico e portare sul palco i brani di “MA’”, disco che apre un capitolo fondamentale nella sua carriera. Accanto alle nuove canzoni, non mancheranno i grandi successi che hanno definito la sua identità musicale e lo hanno consacrato come uno dei nomi più amati della nuova scena italiana.

Il “Tour Estate 2026” prenderà il via il 29 giugno dal Marostica Summer Festival Volksbank in Piazza Castello (VI) per poi proseguire il 21 luglio a Palmanova (UD) nell’ambito di Estate di Stelle 2026 in Piazza Grande. Il viaggio musicale continuerà il 26 luglio a Catania per il Sotto il Vulcano Fest, il 2 agosto a Gallipoli al Parco Gondar in occasione dell’Oversound Music Festival e il 6 agosto ad Alghero per l’Alguer Summer Festival all’Anfiteatro Ivan Graziani.

Le prevendite per tutte le date sono aperte dalle ore 18:00 di venerdì 13 marzo.

Parallelamente, BLANCO è pronto a salire sul palco de “Il primo tour nei palazzetti”, già attesissimo, con numerosi sold out registrati. Tra le date, spiccano gli appuntamenti di Jesolo (17 aprile, Palazzo del Turismo, sold out), Roma (29 aprile, Palazzo dello Sport, sold out), Bari (2 maggio, Palaflorio, sold out) e Milano (11 maggio, Unipol Forum, sold out).

Il nuovo album “MA’” è disponibile in preorder in quattro formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD. L’uscita del disco segna un momento importante nella crescita artistica di BLANCO, che con questo progetto mostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi e di parlare a un pubblico sempre più vasto.

Con il doppio impegno di un tour nei palazzetti e di un’estate ricca di date nei principali festival italiani, BLANCO si prepara a vivere un 2026 intenso e ricco di musica dal vivo, confermandosi uno degli artisti più energici e innovativi del panorama musicale nazionale.

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