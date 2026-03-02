BMW Italia partner delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera

BMW Italia, con i suoi tre brand BMW, MINI e BMW Motorrad, è partner delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera e partecipa con una serie di iniziative di comunicazione ai momenti ideati per celebrare la lunga storia del quotidiano di via Solferino.

Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 6 marzo al Teatro alla Scala di Milano, in occasione dell’evento inaugurale organizzato dal Corriere della Sera. Un luogo particolarmente significativo per BMW Italia, partner del Teatro alla Scala dal 2002 e socio fondatore sostenitore dal 2016.

Nel corso della serata, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha raccontato il legame costruito nel corso degli anni tra l’azienda e il quotidiano milanese.

“Il Corriere della Sera — ha ricordato Di Silvestre — accompagna da sempre la nostra storia in Italia. Attraverso il prestigio delle sue firme ha raccontato e continua a raccontare le nostre performance, i successi sportivi, le rivoluzioni tecnologiche, l’impegno per restituire valore alla società, le iniziative nel mondo dell’inclusione sociale o le partnership culturali ultraventennali come quella con il Teatro alla Scala di Milano”.

“Il Corriere — ha poi proseguito Di Silvestre — ha raccontato i traguardi raggiunti, il contributo dato all’economia del Paese, le persone impiegate in tutta la catena del valore, la creazione di progetti con scuole, università e centri di ricerca per disegnare un futuro in cui far dialogare sostenibilità ambientale, economica e sociale. I giudizi del Corriere sono, da sempre, importantissimi per noi. Ci hanno aiutato a crescere e maturare. A capire se la direzione che stavamo prendendo fosse giusta e in linea con le attese del mercato e delle persone”.

Guardando al futuro della mobilità, Di Silvestre ha infine aggiunto: “Entriamo in una nuova era della mobilità e cambieremo completamente il paradigma in termini di digitalizzazione, tecnologia, design, intelligenza artificiale, elettrificazione e ci entusiasma l’idea di costruire questo futuro avendo un compagno di viaggio unico come il Corriere anche nei prossimi 150 anni!”