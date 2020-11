BMW S 1000 R: look stravolto e guida supersportiva

Look roadster emozionale combinato con le dinamiche di guida supersportive: è la nuova BMW S 1000 R. Derivata direttamente dalla supersportiva S 1000 RR negli elementi chiave di motore e telaio, questa roadster dinamica offre la stessa tecnologia innovativa e una risposta dinamica davvero ottima.

Il quattro cilindri in linea si basa sul motore della S 1000 RR e genera 121 kW (165 CV) a 11 000 giri/min. La coppia massima di 114 Nm è disponibile a 9 250 rpm. Il range di rotazione del motore è stato reso ancora più ampio, più completo e armonioso per raggiungere una guidabilità ancora maggiore grazie a una curva di coppia particolarmente lineare. Al fine di ridurre i livelli di rumore e consumo di carburante, nonché regime medio di rotazione del motore, soprattutto a velocità di crociera sulle strade extra urbane, la 4a, 5a e 6a marcia hanno ora rapporti più lunghi. Oltre a una frizione anti-saltellamento più morbida e auto-rinforzante, la nuova S 1000 R è dotata di controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) per la prima volta come optional. Il controllo della coppia di trascinamento del motore impedisce alla ruota posteriore di perdere aderenza a causa di una brusca decelerazione o scalata di marcia grazie a un controllo elettronico.

Il telaio è stato anche sottoposto a una significativa riduzione del peso, proprio come l’intera moto. Il telaio e il forcellone sono basati sulla S 1000 RR e sono stati resi considerevolmente più leggeri rispetto quelli del modello precedente. Allo stesso tempo, nel telaio chiamato Flex Frame il motore assume una funzione portante molto più grande di prima. Il nuovo telaio offre ulteriori vantaggi grazie al suo design molto stretto. Questo riduce notevolmente la larghezza della moto nella zona di contatto del ginocchio, offrendo così una posizione di guida più rilassata con ancora più libertà di movimento.

Il forcellone a capriata inferiore è stata rilevato dalla S 1000 RR e il monoammortizzatore grazie al cinematismo Full Floater Pro si trova ora molto più lontano dal pivot del forcellone e dal motore. Ciò impedisce che il calore sviluppato dal motore causi il surriscaldamento del monoammortizzatore e garantisce una maggiore stabilità della temperatura di esercizio e una risposta di smorzamento ancora più costante.

La nuova S 1000 R è equipaggiata di serie con Dynamic Traction Control DTC, ABS Pro con ottimizzazione in funzione dell’angolo di piega e le tre modalità di guida “Rain”, “Road” e “Dynamic”. È disponibile anche la modalità “Dynamic Pro” completamente configurabile con una gamma particolarmente ampia di impostazioni aggiuntive incluse nell’otional “Riding Modes Pro”. Con “Riding Modes Pro”, la nuova S 1000 R dispone anche della funzione “Engine Brake” come parte del controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) e la funzione “Power Wheelie”.

Anche il nuovo quadro strumenti della S 1000 R è stato rilevato dalla S 1000 RR. Particolare enfasi è stata posta sulla migliore leggibilità possibile oltre a una vasta gamma di funzioni e informazioni. Lo schermo è stato quindi progettato per essere grande per una buona leggibilità e la visualizzazione ottimale delle informazioni anche in condizioni di illuminazione difficili. Il pilota può scegliere tra schermi personalizzati per vari scopi. La schermata Pure Ride, ad esempio, fornisce tutte le informazioni necessarie per la normale guida su strada, mentre un’ulteriore schermata principale mostra i display per l’angolo di piega, la decelerazione e il controllo della trazione. Un’interfaccia bluetooth smartphone che consente la navigazione a freccia basata su app è già incluso come standard. Il display TFT è azionato comodamente dal manubrio utilizzando il multi-controller. Il pacchetto M opzionale fornisce una terza schermata principale con display a barre e timer lap.