FIAT lancia la Grande Panda Turbo 100: porte aperte e promozioni a fine aprile

Il 18 e 19 aprile le concessionarie FIAT invitano il pubblico al Porte Aperte per scoprire e provare la nuova Grande Panda con il motore benzina Turbo 100, offerta in promozione a 14.950 euro per tutto aprile. La promozione è valida su vetture in pronta consegna, con rottamazione fino a Euro 4 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Grande Panda Turbo 100 rappresenta un'importante novità per il marchio, affiancando la versione ibrida e quella 100% elettrica già in gamma, e rafforzando la posizione del modello come terza auto più venduta in Italia nel primo trimestre dell'anno.

Il modello protagonista del weekend monta un moderno motore benzina da 100 CV e una coppia di 205 Nm, abbinato a un cambio manuale a 6 marce, una scelta pensata per combinare piacere di guida tradizionale, comfort, praticità ed efficienza nei consumi, grazie anche alla tecnologia Start&Stop.

L'offerta esclusiva di aprile prevede un prezzo promozionale di 14.950 euro per chi rottama un veicolo fino a Euro 4 e sottoscrive il finanziamento dedicato. L'anticipo richiesto è di 3.183 euro, con importo totale del credito pari a 12.037,79 euro e rateizzazione in 36 mesi, compresa una rata finale residua, secondo i dettagli riportati nella documentazione ufficiale della casa. Il consumo nel ciclo misto si attesta tra 5,6 e 5,7 litri/100 km, con emissioni di CO2 tra 129 e 131 g/km.

Durante il Porte Aperte sarà attivo il concorso Grande Panda ti porta in Crociera, che mette in palio una crociera per 4 persone. L'iniziativa è sostenuta dalla campagna di comunicazione Castaway, lo spot attualmente on-air su tutte le principali emittenti italiane, che pone l'accento su un design attento alle esigenze di tutti i giorni e all'accessibilità.



