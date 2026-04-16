Jaguar TCS Racing svela la nuova Jaguar GEN4 proto_TYPE con livrea unica

Jaguar TCS Racing ha presentato la Jaguar GEN4 proto_TYPE, la vettura di sviluppo che anticipa la prossima era della Formula E. La monoposto sarà mostrata per la prima volta al pubblico il 21 e 22 aprile nell'ambito dell'evento GEN4 Unleashed sul Circuito Paul Ricard, in vista del lancio ufficiale previsto per la stagione 13, che corrisponde all'annata 2026/27.

La livrea scelta per questa fase di test non è decorativa ma narrativa: raffigura i tracciati di velocità ricavati dai dati delle vetture Jaguar di tutte e quattro le generazioni di Formula E sul circuito cittadino di Monaco. Un modo per rendere visibile il progresso tecnologico della categoria attraverso il confronto tra le prestazioni nel punto più iconico del tracciato monegasco, il tunnel che conduce alla Nouvelle chicane.

I numeri ricavati dal simulatore "driver-in-the-loop" del team raccontano un salto generazionale significativo. Nella specifica da 600 kW ad alto carico aerodinamico, la GEN4 proto_TYPE raggiungerebbe una velocità massima di 277 km/h in uscita dal tunnel, oltre 30 km/h in più rispetto alla I-TYPE 7 GEN3 Evo attuale (245 km/h nella modalità da 350 kW) e quasi 80 km/h in più rispetto alla vettura di prima generazione (199 km/h). All'inizio di un giro a Monaco, la GEN4 toccherebbe i 254 km/h contro i 222 della GEN3 Evo e i 179 della GEN1.

Le specifiche tecniche della nuova regolamentazione rappresentano un cambio di passo radicale. La potenza di gara sale a 450 kW rispetto ai 300 kW dell'era GEN3 Evo, con 600 kW disponibili in qualifica e in Attack Mode, un incremento di 250 kW rispetto alle normative attuali. La GEN4 sarà la prima monoposto a ruote scoperte al mondo con trazione integrale attiva in tutte le fasi di qualifica e gara, con una potenza sull'asse anteriore cinque volte superiore a quella attuale. La frenata rigenerativa viene potenziata a 700 kW, e la vettura adotterà nuovi pneumatici Bridgestone specifici per asciutto e bagnato oltre a due configurazioni aerodinamiche distinte.

Il perimetro di sviluppo affidato ai singoli team si amplia considerevolmente rispetto alle generazioni precedenti. Jaguar TCS Racing si occuperà della progettazione e integrazione di motore, inverter, cambio, sospensioni posteriori, differenziale posteriore attivo, sistema di raffreddamento, alberi di trasmissione, cablaggi elettrici e relativo software. A questi ambiti già noti si aggiungono per la prima volta lo sviluppo dei sistemi brake-by-wire anteriore e posteriore e del convertitore DC/DC.

Un'estensione che il team considera strategica non solo per le competizioni ma anche per la ricerca applicata ai futuri modelli stradali. Il principio "dalla pista alla strada" resta centrale nella visione di Jaguar, con le tecnologie hardware e software sviluppate in Formula E destinate a confluire nella prossima generazione di vetture elettriche del marchio britannico.

"La Formula E è la piattaforma perfetta per consentire a Jaguar di essere all'avanguardia nell'innovazione tecnologica dei veicoli elettrici, e la GEN4 rappresenta un ulteriore salto qualitativo per il campionato", ha dichiarato Ian James, Team Principal di Jaguar TCS Racing, definendo "straordinaria" la velocità pura raggiunta da queste monoposto completamente elettriche.

Jaguar TCS Racing arriva a questo appuntamento da una posizione di forza. Il team è statisticamente il più vincente nella storia della Formula E, con 25 vittorie e altri 33 podi, e ha conquistato sia il Campionato del Mondo a squadre sia il titolo Costruttori nel 2024. Con l'impegno nell'era GEN4, che coprirà le stagioni dalla 13 alla 16 fino al 2030, Jaguar sarà l'unico costruttore ad aver gareggiato in ogni singola generazione della categoria.

"L'era GEN4 rappresenta un'enorme opportunità per Jaguar", ha aggiunto Jack Lambert, Head of Technical Integration del team. "Il perimetro di sviluppo ampliato ci consentirà di rimanere all'avanguardia nell'innovazione della tecnologia EV in pista per la prossima generazione di vetture stradali completamente elettriche di Jaguar".