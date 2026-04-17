Insieme per la sicurezza stradale: oltre 650 studenti a Lainate per una giornata di formazione

Più di 650 studenti delle scuole primarie e secondarie parteciperanno lunedì 20 aprile, alle ore 12, a una giornata dedicata alla sicurezza stradale presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate (MI). L'iniziativa vede protagonisti Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, e Geronimo La Russa, Presidente dell'Automobile Club d'Italia, sostenitori dell'evento intitolato Insieme per la sicurezza stradale.

L'obiettivo è educare le nuove generazioni alla cultura della mobilità responsabile attraverso percorsi formativi, interattivi ed esperienziali, diversificati in base all'età dei partecipanti. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, saranno coinvolti in attività guidate da istruttori qualificati e potranno sperimentare strumenti didattici innovativi, sviluppando competenze fondamentali per affrontare in sicurezza la strada sia come pedoni che come futuri automobilisti.

L'incontro si svolgerà sia al Centro di Guida Sicura di Lainate che all'Autodromo Nazionale Monza, rafforzando il messaggio di importanza dell'educazione stradale a tutti i livelli di istruzione.

A rendere ancora più speciale l'evento, ci sarà il videomessaggio di Andrea Kimi Antonelli, attuale leader della classifica del Campionato del Mondo di Formula 1, che si rivolgerà agli studenti con parole di ispirazione e incoraggiamento.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare i giovani e promuovere comportamenti corretti che, nel tempo, potranno contribuire a rendere le strade più sicure per tutti.