BMW vince il Global New Energy Vehicle Award in Cina con l'avanzata batteria Gen6

BMW ottiene un importante riconoscimento internazionale presso il World New Energy Vehicle Congress (WNEVC) in Cina, aggiudicandosi il prestigioso Global New Energy Vehicle Innovative Technology Award grazie alla sua innovativa batteria ad alto voltaggio Gen6, elemento chiave della gamma Neue Klasse.

Si tratta di un risultato di rilievo, visto che BMW è l'unica casa automobilistica non cinese premiata al congresso. Il riconoscimento testimonia la leadership tecnologica del brand tedesco nella mobilità elettrica e la validità del suo approccio olistico allo sviluppo delle batterie per veicoli.

Il componente premiato, la batteria Gen6, è basato su una nuova generazione di celle cilindriche (round cells) a catodo altamente arricchito di nichel. Questo design garantisce prestazioni superiori, con una maggiore autonomia, ricarica più rapida e nuovi standard di sicurezza. L'architettura a 800 volt e il sistema cell-to-pack, che integra direttamente le celle nella batteria senza utilizzare moduli intermedi, aumentano notevolmente la densità energetica sfruttando al meglio lo spazio disponibile a bordo.

A sottolineare il significato di questo premio, Jochen Goller, membro del Board of Management di BMW AG responsabile per Customer, Brands, Sales, dichiara: "We are very proud to receive this international award for our Gen6 high-voltage battery. It confirms our long-term approach of combining technological innovation with the highest standards of quality and safety and genuine customer relevance. With the Neue Klasse, we are setting new benchmarks in this area".

Il progetto Gen6 rappresenta una vera e propria svolta tecnologica per BMW, ponendo le basi per tutta la futura gamma elettrica del marchio. Lo sviluppo ha coinvolto la produzione interna, la ricerca sulla chimica delle celle, l'integrazione nelle vetture e il controllo rigoroso degli standard di sicurezza a livello mondiale. Solo per la transizione dalla quinta alla sesta generazione di eDrive technology, BMW ha depositato oltre 500 brevetti.

Thomas Engelhardt, Senior Vice President Development High-Voltage Batteries, Charging di BMW Group, afferma: "The Gen6 high-voltage battery represents a technological leap across all customer-relevant features. Its innovative, flat design with cylindrical cells paves the way for greater range and faster charging, while maintaining the highest level of safety. As a core technology of the Neue Klasse, it forms the foundation for fully-electric driving pleasure across the entire BMW portfolio".

La batteria Gen6 include anche l'Energy Master, un'unità hardware e software progettata internamente da BMW, che gestisce flussi energetici, alimentazione dei motori elettrici, dispositivi di bordo e raccolta dati in tempo reale, assicurando operatività efficiente e sicura in ogni condizione. Pensata per la massima flessibilità, offre compatibilità sia con le infrastrutture di ricarica a 400 che a 800 volt ed è già predisposta per la ricarica bidirezionale, garantendo apertura a futuri sviluppi tecnologici.

La sicurezza è stata posta al centro della progettazione della batteria Gen6. Le nuove celle cilindriche sono protette da un involucro in acciaio e da avanzati sistemi di gestione termica, isolamento multistadio e controllo energetico, grazie al know-how BMW nella validazione tecnica sviluppato internamente.

Questo premio assegnato nel contesto di uno dei principali eventi mondiali sull'elettromobilità evidenzia ancora una volta il ruolo di avanguardia occupato da BMW nell'evoluzione delle vetture elettriche. È il quinto anno consecutivo, e il sesto in totale, che il brand ottiene una simile distinzione al WNEVC, confermando l'impegno costante per innovazione, sostenibilità ed eccellenza tecnica.