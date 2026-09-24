Kia introduce la batteria long-range da 71,2 kWh sul PV5 Chassis Cab

Kia amplia la sua offerta nel segmento dei veicoli commerciali elettrici introducendo una nuova batteria long-range da 71,2 kWh sul PV5 Chassis Cab, che va ad affiancare la versione mid-range da 51,5 kWh già disponibile. Rivolta in particolare ad aziende e flotte che richiedono maggiore autonomia tra le ricariche, la nuova opzione permette di coprire distanze più lunghe senza rinunciare alla versatilità e compattezza del veicolo.



La batteria long-range garantisce una potenza di 120 kW e supporta la ricarica rapida in corrente continua, permettendo così di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti. In alternativa, con la ricarica AC da 11 kW è possibile ottenere una carica completa dal 10 al 100% in circa 6 ore e mezza. Questo upgrade consente agli operatori di adattare con maggiore precisione la gestione dei percorsi, dei cicli operativi e delle opportunità di ricarica secondo le proprie esigenze.



La nuova batteria, montata sul PV5 Chassis Cab, espande le possibilità di configurazione per numerosi settori. In particolare, la versione Cargo L2H1 offre un'autonomia di riferimento di 416 km (WLTP combinato) con la batteria da 71,2 kWh. Tuttavia, l'autonomia e il carico utile finali dipendono sempre dalla specifica conversione, dalle dotazioni e dalle condizioni operative del veicolo.



Il PV5 Chassis Cab si distingue per dimensioni inferiori ai cinque metri, manovrabilità urbana e un raggio di sterzata best-in-class pari a 5,5 metri, ideale per strade cittadine, depositi e cantieri con spazi limitati. Il telaio posteriore esposto offre infine una base flessibile per numerose personalizzazioni e allestimenti professionali, dal settore edilizio e agricolo al delivery refrigerato e servizi sul campo.



Basato sull'architettura Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S), il veicolo nasce per essere adattato con la massima libertà dai partner specializzati in conversioni, supportando cassoni ribaltabili, furgonature per logistica, van refrigerati e allestimenti speciali per utility e manutenzione. I clienti dei veicoli commerciali hanno bisogno di soluzioni che riflettano il modo in cui operano realmente, afferma Erhan Eren, Director PBV di Kia Europe. La batteria long-range da 71,2 kWh amplia la flessibilità del PV5 Chassis Cab, offrendo alle aziende maggiori possibilità di bilanciare distanza, accesso alla ricarica e requisiti di conversione in un'unica piattaforma elettrica compatta.



L'introduzione della batteria a maggiore autonomia segue un forte slancio commerciale della gamma PV5 in Europa: nei primi sei mesi del 2026 si sono registrate 13.116 immatricolazioni, pari al 37% delle vendite europee di van elettrici del segmento C, posizionando il PV5 come il più venduto della categoria.



Il PV5 Chassis Cab con batteria long-range da 71,2 kWh debutterà nei principali mercati europei entro la fine del 2026. Le specifiche tecniche e la disponibilità delle conversioni varieranno in funzione delle necessità locali. Come da tradizione Kia, il veicolo è coperto da una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri, con una protezione separata di otto anni sulla batteria. Termini e condizioni specifici potranno variare in base al mercato di riferimento.