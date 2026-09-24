Scania G e R ottengono le cinque stelle Euro NCAP per la sicurezza nei trasporti

Le serie G e R di Scania hanno ottenuto il massimo risultato di cinque stelle nella severa valutazione Euro NCAP dedicata ai veicoli per il trasporto pesante, con un eccellente punteggio del 96% nella categoria prevenzione degli incidenti. Questo importante traguardo conferma l'impegno di Scania verso la sicurezza, puntando su visibilità, supporto al conducente e sistemi avanzati di assistenza alla guida.



La valutazione Euro NCAP ha incluso le configurazioni principali dei veicoli: Scania R 4x2 trattore stradale, Scania R 6x2 autotelaio, Scania G 4x2 trattore stradale e Scania G 6x2 autotelaio. I test hanno preso in considerazione i veicoli destinati al trasporto su lunga distanza e al traffico autostradale, contesti in cui la sicurezza è determinante.



I veicoli premiati sono dotati di sistemi all'avanguardia come SSCC (Speed Sign Cruise Control), CSCC (Curve Speed Cruise Control) e SSA (Safe Stop Assist), che potenziano il controllo del mezzo e assistono il conducente nelle situazioni critiche. Fondamentale il contributo dei sistemi AEB (Advanced Emergency Braking) e VRUBS (Vulnerable Road User Brake System), capaci di individuare e reagire a situazioni di pericolo che coinvolgono anche ciclisti e pedoni.



La sicurezza nel trasporto a lungo raggio inizia dal supporto al conducente. Le serie G e R dimostrano come Scania adatti questi punti di forza a diverse attività di trasporto, mantenendo al contempo familiare l'ambiente di guida, ha dichiarato Lars Gustafsson, responsabile Trucks di Scania.



Euro NCAP ha sottolineato le eccellenti prestazioni della serie R sia nella guida sicura che nella prevenzione delle collisioni, anche grazie a sistemi opzionali di telecamere che riducono l'angolo cieco e alleggeriscono il lavoro del conducente. La gamma di tecnologie della serie R, compreso il sistema AEB, è stata riconosciuta per la capacità di evitare collisioni sia con altri veicoli che con utenti vulnerabili della strada.



La serie G di Scania si distingue per l'equilibrio tra sicurezza e versatilità, grazie alla cabina ribassata e alla cintura di sicurezza abbassata che migliorano la visibilità diretta, particolarmente utile nei trasporti misti e urbani.



Entrambe le serie G e R hanno ricevuto anche il prestigioso City Safe Award, ulteriore conferma dell'efficacia del sistema modulare Scania nel garantire standard elevati di sicurezza su tutte le gamme di cabine. Le serie G e R si aggiungono così alle serie L e P che già avevano ottenuto le cinque stelle Euro NCAP.



Dall'introduzione del programma Safer Truck di Euro NCAP, Scania ha costantemente promosso il progresso della sicurezza nel settore dei trasporti e continua a incoraggiare i clienti ad acquistare le opzioni e le tecnologie più sicure disponibili. Guardiamo con interesse alla collaborazione con Scania per lo sviluppo della sicurezza anche in futuro, ha affermato Matthew Avery, direttore dello sviluppo strategico di Euro NCAP.



Le serie G e R fanno parte del sistema modulare Scania, offrendo ai conducenti un ambiente di lavoro coerente e familiare su tutta la gamma, con la medesima disposizione dei comandi. Un approccio che aumenta efficienza e comfort quotidiani e permette ai clienti di scegliere le configurazioni e i sistemi più adatti alle proprie necessità operative.