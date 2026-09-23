Leapmotor rivoluziona la mobilità: due innovazioni presentate al Tech Day 2026

Leapmotor presenta la nuova architettura LEAP 5.0 e la batteria CTC 3.0 al Tech Day, promettendo veicoli elettrici più spaziosi, intelligenti e sostenibili.

Leapmotor ha presentato due importanti innovazioni durante il Leapmotor Tech Day 2026, presso lo stabilimento di batterie di Huzhou. L'azienda cinese, attiva nella mobilità elettrica, ha svelato la nuova LEAP 5.0 New Mobile Space Architecture e la batteria Cell-to-Chassis (CTC) 3.0 High-Low Fusion Battery, destinate a segnare un cambio di paradigma nell'esperienza d'uso dei futuri veicoli.

La LEAP 5.0 New Mobile Space Architecture rappresenta un salto generazionale nell'efficienza degli spazi interni e nell'intelligenza dei veicoli. Sviluppata con l'obiettivo di offrire il 100% di sfruttamento dello spazio, l'architettura adotta un sistema di controllo centralizzato e una piattaforma skateboard che consente un pavimento completamente piatto. L'integrazione della climatizzazione all-in-one e del gruppo propulsore posteriore aumenta del 19% lo spazio longitudinale nell'abitacolo e del 37,5% lo spazio laterale per le gambe dei passeggeri anteriori, riducendo al contempo componenti e tubature. L'abitacolo offre anche un'altezza interna superiore del 63,7% rispetto alle generazioni precedenti, permettendo ai passeggeri di stare completamente in piedi in uno spazio stile loft. I primi modelli con questa architettura saranno introdotti dal 2027.

La seconda innovazione, la batteria Cell-to-Chassis (CTC) 3.0 High-Low Fusion, elimina la tradizionale batteria da 12 volt, offrendo capacità e funzionalità a bassa tensione sette volte superiori rispetto alla generazione precedente. Questa soluzione permette di integrare funzioni ad alta e bassa tensione in un unico sistema delle celle, eliminando la necessità di moduli batteria separati e riducendo drasticamente l'impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle batterie al piombo-acido. Secondo Leapmotor, questa tecnologia renderà i nuovi veicoli i primi, da oltre 70 anni, a non richiedere una batteria ausiliaria da 12 volt.

L'eliminazione della batteria al piombo-acido comporta numerosi vantaggi: minore manutenzione, nessuna necessità di sostituzione periodica e benefici ambientali dovuti al significativo calo del numero di batterie esauste prodotte ogni anno. L'integrazione di alto e basso voltaggio nella stessa struttura consente anche una gestione energetica più efficace e una distribuzione termica ottimale all'interno del veicolo.







