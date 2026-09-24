Stellantis protagonista al Festival Car 2026: eccellenza italiana in scena a Torino

Stellantis sarà Main Partner del Festival Car 2026 con Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati. Un viaggio nell'eccellenza automobilistica italiana.

Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati saranno i principali protagonisti della quinta edizione del Festival Car, in programma il 26 e 27 settembre 2026 tra Santena e Revigliasco Torinese. L'evento, divenuto ormai un punto di riferimento internazionale per il settore e inserito nel calendario FIVA, vedrà la partecipazione dei quattro storici brand italiani come Main Partner, celebrando così oltre un secolo di eccellenza e creatività automotive.

Lancia festeggerà i suoi 120 anni, portando all'evento tre autentici miti dell'Heritage Hub - Artena, Aurelia B20 GT e Aurelia B24. Due di queste vetture saranno anche in mostra, accanto alla nuova Ypsilon Rally2 HF e a storici modelli da competizione come la 037, la Stratos e la Delta HF Integrale Club Italia. Grande protagonista sarà Lancia, nell'anno del suo 120° anniversario: la locandina ufficiale dell'edizione, realizzata con il Centro Stile Pininfarina, omaggia la sua storia attraverso il tema della granturismo. Le celebrazioni si arricchiscono di incontri con figure simbolo del Marchio come Luciano D'Ambrosio e il pluricampione rally Miki Biasion.

FIAT costruirà invece un ponte ideale tra passato e futuro della mobilità urbana, accostando la nuova Topolino Sport a propulsione elettrica all'iconica Fiat 500 "Topolino" che compie 90 anni. Questo dialogo generazionale mette in scena una filosofia di accessibilità, semplicità e attenzione alle reali esigenze delle persone. Saranno presenti anche modelli storici come la FIAT 621L "Autoscala" del 1934 e il Fiat 414 Scall, che offrirà al pubblico l'esperienza di un esclusivo tour panoramico in collaborazione con la Fondazione Marazzato.

Alfa Romeo celebrerà i 60 anni di Spider riunendo tutte e quattro le generazioni della famosa "Duetto", insieme alla concept Pininfarina 2uettottanta. Al pubblico sarà possibile ammirare anche la Giulia GTAm, versione estrema e numerata ispirata alla storica GTA, simbolo della sportività Alfa Romeo. Oltre alle vetture in esposizione, la storia del marchio correrà lungo il tradizionale Tour d'Elegance domenicale con esemplari d'epoca e auto storiche delle forze dell'ordine.

Maserati sarà protagonista dell'Anno del Tridente, a cento anni dal debutto dell'iconico simbolo sulla Tipo 26. L'artigianalità e la passione del marchio modenese troveranno espressione nella MCPURA Cielo Tributo 1926, modello unico che omaggia la Targa Florio del 1926, e nella leggendaria 3500 GT convertibile, che incarna il connubio perfetto tra pista e strada attraverso decenni di innovazione.

Il Festival Car 2026 si conferma appuntamento imperdibile per gli appassionati, offrendo un viaggio immersivo tra le radici del sapere industriale e l'immaginazione per la mobilità di domani. Heritage, design e innovazione si incontrano nel solco della tradizione torinese, raccontando attraverso modelli storici e futuri una storia tutta italiana fatta di talento e passione.