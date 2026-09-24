Eternal City Moto Show: Aprilia e Moto Guzzi, prove gratuite delle novità a Roma

Grande attesa a Roma per l'appuntamento finale dell'Italian Demo Ride Tour, che dal 25 al 27 settembre animerà l'Eternal City Moto Show. Nella suggestiva location del Gazometro, in zona Ostiense, motociclisti e appassionati potranno vivere un weekend all'insegna della passione a due ruote, con la possibilità di testare gratuitamente su strada le ultime novità Aprilia e Moto Guzzi.

Il test ride sarà incluso nel biglietto di ingresso e consentirà di provare, accompagnati da rider esperti, i modelli simbolo dei due marchi italiani. Per Aprilia, spiccano la naked Tuono 457 - ideale per i giovani con patente A2 -, la sportiva RS 660 e la Tuareg anche in versione Rally, affiancate dalla potente Tuono V4 Factory. Dal lato Moto Guzzi, protagoniste saranno la nuova Stelvio, la best seller V7 (nella dinamica versione V7 Sport) e la iconica travel enduro V85, disponibile negli allestimenti Strada e TT.

Quello nella capitale è l'ultimo imperdibile appuntamento dell'Italian Demo Ride Tour, che in tutto l'anno ha permesso a migliaia di motociclisti di provare gratuitamente le più importanti novità Aprilia e Moto Guzzi su strada.

All'interno dell'Eternal City Moto Show, ormai giunto alla decima edizione, saranno presenti spazi dedicati per ogni marchio dove sarà facile prenotare il proprio test ride e ricevere tutte le informazioni necessarie. I test sono pensati per coinvolgere sia gli appassionati più esperti sia chi desidera avvicinarsi al mondo delle due ruote, offrendo una panoramica completa sulle tecnologie, le emozioni e lo stile che da sempre caratterizzano Aprilia e Moto Guzzi.

L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per provare su strada modelli iconici, dal design italiano inconfondibile, in un contesto dinamico e adrenalinico che celebra l'universo motociclistico. L'accesso ai test ride è semplice, con la prenotazione effettuabile direttamente sul posto e il supporto dello staff specializzato.

Appuntamento dunque da venerdì 25 a domenica 27 settembre al Gazometro di Roma, per scoprire e testare le migliori proposte Aprilia e Moto Guzzi in un weekend all'insegna della passione, della libertà e dell'innovazione su due ruote.