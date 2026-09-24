Opel Mokka GSE: il DNA delle corse su strada con Sophia Flörsch ambasciatrice

La nuova Opel Mokka GSE segna un connubio tra il DNA sportivo delle competizioni e l'esperienza quotidiana su strada, grazie anche all'entusiasmo della giovane pilota Sophia Flörsch, ora ambasciatrice ufficiale del marchio.

Il SUV compatto 100% elettrico Opel Mokka GSE esprime accelerazioni, prestazioni e grinta tipiche delle auto da rally. A sottolinearlo è la sua vicinanza tecnica e stilistica con la versione rally che anima i circuiti europei. La stessa Flörsch, collaudatrice e pilota di sviluppo per l'Opel GSE Formula E Team, ha dichiarato: "Opel Mokka GSE ed io abbiamo una cosa fondamentale in comune: il DNA delle corse! Adoro le auto che promettono alte prestazioni a prima vista. Ed è esattamente quello che fa l'Opel Mokka GSE. Il suo design, le sue prestazioni - ogni dettaglio promette una scarica di adrenalina nella vita di tutti i giorni. Vogliamo mostrare tutto questo al pubblico". Non solo guida l'ultima GSE 27FE GEN4, ma ha anche messo alla prova sia la Mokka GSE Rally che la nuova Mokka GSE stradale nella vita privata.

Sotto il profilo tecnico, la Mokka GSE spicca per una potenza massima di 207 kW (281 CV), capace di far raggiungere i 100 km/h in appena 5,9 secondi. La coppia immediata di 345 Nm si traduce in un'esperienza di guida almeno pari a quella delle vetture da competizione, mentre la velocità massima di 200 km/h la incorona come la Opel elettrica di produzione più veloce mai realizzata. Tutto questo è accompagnato da un assetto ribassato e da tecnologie avanzate derivate direttamente dalla Mokka GSE Rally.

Il design non passa inosservato: cerchi da 20 pollici ottimizzati aerodinamicamente e pneumatici Michelin Pilot Sport EV esaltano la dinamica di marcia. Inserti ispirati alle competizioni marchiano anteriore e posteriore del veicolo, mentre le grafiche GSE nere e gialle sottolineano l'identità totalmente elettrica e l'emozione che la vettura trasmette.

Secondo Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing di Opel, "Abbiamo promesso di portare le vere emozioni dei rally sulla strada per i nostri clienti con l'Opel Mokka GSE - ed è esattamente quello che Sophia ha scoperto durante i test. Sophia porta l'energia perfetta. La incarna, sia professionalmente in pista che nella sua vita quotidiana su Opel Mokka GSE. In vari ambiti, offre uno sguardo sulle radici di Mokka GSE nel motorsport - in modo emozionante. Perché è proprio questo che rende l'Opel Mokka GSE speciale."

All'interno dell'abitacolo, la sensazione da rally è amplificata da sedili sportivi specifici e una strumentazione che offre dati sulle prestazioni, forza G, accelerazioni e gestione della batteria. La campagna digital lanciata da Opel, con protagonista Sophia Flörsch, vuole mostrare come la Mokka GSE sia un veicolo capace di trasportare l'esperienza delle corse alla guida di tutti i giorni. In questa nuova alleanza tra talento sportivo e ingegneria automobilistica, Opel punta a rinnovare il concetto di "Grand Sport Electric" per il pubblico moderno.

La collaborazione tra Flörsch e Opel Mokka GSE rappresenta solo l'inizio: ulteriori sviluppi e novità sono in arrivo, ma la promessa è già concreta - l'adrenalina delle corse ora è a portata di mano su strada, per tutti gli appassionati di mobilità elettrica e performance.