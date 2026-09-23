Torino accende i riflettori sulle auto d'epoca: torna il Festival Car

Torna il grande appuntamento dedicato alle auto d'epoca nel cuore di Torino e della sua suggestiva collina: il 26 e 27 settembre 2026 il Concorso Internazionale d'Eleganza Festival Car riporta la città al centro della passione motoristica internazionale.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione e riconosciuta nel calendario internazionale della FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), promette un format tutto nuovo sviluppato su due giornate, rinnovando così la formula tradizionale e offrendo agli appassionati un'esperienza ancora più immersiva tra i capolavori della storia dell'automobile.

Oltre novanta autentiche opere d'arte su quattro ruote sfileranno tra le strade e le piazze storiche di Revigliasco Torinese, trasformando il borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto. I visitatori potranno ammirare modelli iconici come la Lancia 037 e la Delta Club Italia, simboli indiscussi dei rally internazionali, passando per la leggendaria Ferrari F50 e la 275 C, fino a gioielli unici e rarissimi come la Bugatti EB112 realizzata da GFG.

L'eccellenza sarà rappresentata anche dalla giuria internazionale, capitanata da Federico Ferrero e composta da alcune delle firme più prestigiose del car design mondiale tra cui Lorenzo Ramaciotti, Pietro Camardella, Fabrizio Giugiaro e Roberto Giolito, chiamati ad assegnare i riconoscimenti più ambiti della kermesse.

L'edizione 2026 si prospetta come una vera festa per appassionati, collezionisti e semplici curiosi, offrendo un tuffo nel passato automobilistico attraverso linee, motori e dettagli che hanno fatto la storia della mobilità. Torino e Revigliasco, ancora una volta, diventano il palcoscenico ideale dove vivere la bellezza senza tempo delle auto d'epoca.