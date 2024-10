Bob Marley e adidas: un omaggio iconico con le nuove SL 72

Il legame tra lo sport, la moda e la musica trova una nuova espressione nelle sneaker adidas Originals SL 72, che quest’anno celebrano un’icona senza tempo: Bob Marley. Questo ottobre, il famoso marchio sportivo rende omaggio alla leggenda della musica reggae con un modello che porta il nome dell’artista, ricordando il suo stile inconfondibile e la sua eredità culturale che ha influenzato intere generazioni.

Il design della Bob Marley SL 72 è un tributo visivo al cantante giamaicano, con una tomaia in nylon nero arricchita da dettagli in pelle scamosciata e pelle, che riflette l’eleganza e la semplicità del modello originale, pensato inizialmente per la corsa. Tuttavia, l’elemento che salta maggiormente all’occhio è la suola intermedia, decorata con i colori giallo, verde e rosso, un chiaro richiamo alla bandiera etiope e ai temi cari al movimento Rastafari, a cui Marley apparteneva.

Ogni dettaglio della scarpa è stato studiato per rendere questo omaggio unico: dalla linguetta che porta il volto di Marley, alle solette personalizzate, fino alla firma dell’artista impressa in oro. Questa celebrazione è un vero incontro tra due icone: da un lato adidas, leader mondiale nel mondo dello sport e dello streetwear, dall’altro Bob Marley, una figura rivoluzionaria la cui musica ha superato i confini del tempo e delle culture.

La nuova Bob Marley SL 72 sarà disponibile a partire dal 15 ottobre sul sito adidas, sull’app Confirmed e presso selezionati rivenditori. Un’occasione imperdibile per chi desidera portare ai propri piedi un pezzo di storia, omaggiando uno degli artisti più influenti del XX secolo.