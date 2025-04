Bologna si accende con PALAJOVA: tre serate sold out e un annuncio speciale

Bologna è pronta a vivere tre serate indimenticabili con PALAJOVA, lo straordinario tour di Jovanotti che continua a collezionare successi in tutta Italia. Da domani, l’Unipol Arena sarà il cuore pulsante della musica dal vivo, con uno spettacolo unico che ha conquistato il pubblico a suon di sold out.

Ma la grande notizia non finisce qui: con l’arrivo di Lorenzo in città, è stato annunciato il gran finale di PALAJOVA. Il 30 e 31 maggio 2025, l’Unipol Arena ospiterà le ultime due serate di questo incredibile viaggio musicale, chiudendo in grande stile un tour che da marzo a maggio ha fatto vibrare i palasport italiani con la sua energia travolgente e la scenografia floreale mozzafiato.

Due eventi imperdibili, pensati per celebrare insieme al pubblico un’avventura straordinaria. Jovanotti, accompagnato da una band straordinaria, porterà sul palco le sue canzoni più amate, in un’atmosfera carica di emozioni e gratitudine verso i fan che hanno reso ogni tappa un successo.

Nel frattempo, il viaggio di PALAJOVA continua a ritmo di sold out, dimostrando ancora una volta il legame indissolubile tra Lorenzo e il suo pubblico. E a coronare questo momento d’oro arriva un’altra notizia entusiasmante: IL CORPO UMANO, il nuovo album di Jovanotti pubblicato per Island Records/Universal Music, è stato certificato Disco d’Oro nella classifica FIMI/GfK. Un ulteriore riconoscimento per un progetto che ha conquistato fan e critica, confermando il talento e la capacità di innovazione dell’artista.

Con le ultime due date del 30 e 31 maggio 2025, Jovanotti promette di chiudere PALAJOVA con un’esplosione di musica, energia e spettacolo. Il pubblico è già in fermento per quello che si preannuncia come un finale indimenticabile di un tour destinato a restare nella storia della musica italiana.