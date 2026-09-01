Boom di visualizzazioni per la collaborazione tra Zara Larsson e Winx Club

Zara Larsson e Winx Club conquistano i social unendo musica pop e animazione. Grande successo su Instagram, TikTok e YouTube.

Oltre 50 milioni di visualizzazioni in pochi giorni per il crossover tra la star internazionale Zara Larsson e le iconiche fate di Winx Club: sui social esplode la magia di questa esclusiva collaborazione, capace di conquistare pubblici di tutte le età.

A pochi giorni dal lancio, la partnership tra la popstar svedese e l'universo Winx totalizza più di 50,2 milioni di visualizzazioni e oltre 600.000 condivisioni e repost su Instagram, TikTok e YouTube, segnando un risultato straordinario che mette in luce la forza globale dei due brand. Il coinvolgimento delle rispettive fanbase, tra nuove generazioni e pubblico internazionale, rappresenta uno degli elementi chiave del successo.

Protagonista insieme alle celebri fate sulle note di Midnight Sun, il brano di successo nominato ai Grammy Awards come Best Dance Pop Recording per il 2025, Zara Larsson unisce la sua energia live con l'estetica animata che da sempre caratterizza il mondo Winx. Il videoclip, già disponibile sul canale ufficiale di Winx Club su YouTube, trasporta la cantante all'interno di una dimensione fantastica. Un estratto del video sarà incluso anche nei nuovi episodi della serie Winx Club: The Magic is Back, la cui stagione completa arriverà su Rai Gulp e RaiPlay a settembre, mentre sei episodi sono già accessibili su Netflix.

Grande partecipazione e numeri da record anche per la Dance Challenge, il format virale lanciato su TikTok e sugli altri profili social ufficiali di Winx Club. Migliaia di utenti si stanno cimentando nei passi reinterpretati da Zara Larsson nel mondo Winx, confermando la capacità della challenge di coinvolgere spettatori di ogni età e provenienza.

Zara Larsson è oggi tra le artiste più influenti della scena pop internazionale. Dopo aver vinto a soli dieci anni la versione svedese di Got Talent, ha raggiunto le classifiche mondiali con brani come Symphony, Lush Life e Never Forget You, ottenendo diversi Grammy, MTV Europe Music Awards e numerose certificazioni multi-platino. La sua carriera l'ha consacrata come icona per milioni di giovani in tutto il mondo.

Il Gruppo Rainbow, fondato nel 1995, è considerato un'eccellenza dell'intrattenimento animato italiano e internazionale. Con Winx Club, saga trasmessa in oltre 130 Paesi, Rainbow ha creato un mito capace di rinnovarsi e restare al passo con i tempi, mantenendo però saldi i valori originari che hanno portato il marchio a conquistare generazioni di fan dal 2004 a oggi. Il progetto conta nove stagioni animate, film cinematografici e per la TV, collaborazioni con Netflix e milioni di appassionati nel mondo.

Questa collaborazione rappresenta un momento di incontro tra musica, animazione, moda e nuove tendenze pop, testimoniando la vitalità e la capacità di rinnovarsi sia di Zara Larsson che dell'intramontabile magico universo Winx.