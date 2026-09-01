Cesare Cremonini annuncia AMATEUR: nuovo album e AMATOUR nei palasport

Cesare Cremonini lancia il decimo album AMATEUR in uscita il 23 ottobre e annuncia AMATOUR nei palasport italiani a novembre e dicembre. Tutti i dettagli.

Cesare Cremonini sorprende i fan annunciando l'uscita di AMATEUR, il suo decimo album di inediti, disponibile dal 23 ottobre. Il disco arriva in modo inaspettato, a soli tre mesi dal termine di quello che è stato il tour più importante della sua carriera e segna una nuova ed evidente svolta artistica per uno dei cantautori più amati d'Italia.

Registrato ai prestigiosi Studio 13 di Londra, AMATEUR è stato scritto, suonato e registrato senza utilizzo di intelligenza artificiale, scelta che Cremonini sottolinea per rimarcare il valore della creatività e dell'artigianalità musicale in un'epoca sempre più segnata dalla tecnologia.

L'album è già disponibile per il pre-order in vari formati: CD standard, LP standard, CD e LP autografati e numerati in edizione limitata. Durante la prima settimana, tutte le versioni fisiche saranno acquistabili esclusivamente sullo shop ufficiale di Universal Music Italia; successivamente, CD e LP standard approderanno su tutti i principali punti vendita.

Dal 27 novembre Cremonini torna nei principali palasport italiani con AMATOUR. Le prime date annunciate sono all'Unipol Arena di Bologna (27, 28 e 30 novembre), all'Inalpi Arena di Torino (9 e 10 dicembre) e all'Unipol Forum di Milano (15, 16 e 18 dicembre). Le prevendite prenderanno il via lunedì 7 settembre con accesso prioritario riservato ai titolari di carta Mastercard. L'8 settembre sarà disponibile una pre-sale per coloro che avranno preordinato una copia fisica di AMATEUR sullo shop Universal Music Italia, mentre dal 9 settembre le vendite saranno aperte a tutti tramite Live Nation. Radio Deejay sarà la radio ufficiale del tour.

L'annuncio del nuovo album arriva a ridosso di un altro grande evento: la messa in onda su Rai1 di "ROMA, BABY. CREMONINI LIVE CIRCO MASSIMO". Lo show porta in prima serata l'energia unica del concerto tenuto lo scorso 6 giugno nello storico scenario del Circo Massimo di Roma. Per Cremonini, questi appuntamenti rappresentano un momento di celebrazione e di rinnovo con il suo pubblico, segnando nuovi traguardi in una carriera sempre più ricca di successi.