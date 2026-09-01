YOU'LL NEVER WALK ALONE: omaggio a Massimo Cotto con musica e narrazione a Riva Ligure

Riva Ligure celebra la seconda edizione di YOU'LL NEVER WALK ALONE, un evento unico dedicato a Massimo Cotto, celebre voce di Virgin Radio e narratore appassionato della musica rock italiana e internazionale. L'appuntamento si svolge venerdì 4 e sabato 5 settembre nella suggestiva Piazza Matteotti, offrendo due serate a ingresso libero organizzate in collaborazione con Club Tenco, Premio Bindi, Comune di Riva Ligure e Regione Liguria. Una manifestazione nata per rendere omaggio a chi ha saputo raccontare la musica con competenza, curiosità e umanità, lasciando un segno profondo nel panorama culturale italiano.

Il titolo, YOU'LL NEVER WALK ALONE, rappresenta il senso di comunità e condivisione che ha sempre contraddistinto la figura di Massimo Cotto. L'iniziativa intende trasmettere non solo la memoria del giornalista e autore, ma il suo patrimonio culturale anche alle nuove generazioni, affinché la sua passione possa continuare a ispirare tutti.

L'apertura, venerdì 4 settembre alle 21.30, è affidata a Pillole di CHELSEA HOTEL, spettacolo di narrazione e musica che intreccia le storie del leggendario hotel newyorkese con la voce e la presenza scenica di Chiara Buratti, protagonista insieme a Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino. La pièce evoca la magia e le tragedie di una vera fucina di miti del rock, passando tra aneddoti e canzoni che hanno segnato epoche e vissuto tra le sue mura: da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Sid Vicious a Patti Smith.

Il giorno successivo, sabato 5 settembre alle 21.30, andrà in scena MONK E PANNONICA Storia Rock di Due Anime Jazz. Si tratta di un concerto teatrale incentrato sull'amicizia tra Thelonious Monk, pianista afroamericano dall'estro rivoluzionario, e Pannonica de Koenigswarter, baronessa inglese diventata mecenate dei jazzisti neri americani. Chiara Buratti interpreta Pannonica, con Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Una storia fatta di musica, lotte, fragilità e un'appassionante narrazione degli anni d'oro del jazz e delle sue difficoltà sociali.

Le due serate sono presentate da Diego Casale, attore di teatro, cinema e televisione, noto per le sue partecipazioni anche a Zelig, che con il suo stile saprà accompagnare il pubblico tra le emozioni e i ricordi legati alle opere di Cotto.

Dopo il successo della prima edizione - sottolinea il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - torna un appuntamento che non è soltanto un omaggio, ma un modo per continuare a far vivere la passione di Massimo Cotto. Massimo è stato una voce storica di Virgin Radio, ma soprattutto un grande narratore della musica, dell'arte e del cantautorato. Aveva una capacità rara: raccontare la cultura musicale con competenza, curiosità e umanità, riuscendo a parlare a chi la musica la conosceva da sempre ed a chi, invece, si affacciava per la prima volta a quel mondo. YOU'LL NEVER WALK ALONE era una frase che Massimo amava molto. E credo che oggi rappresenti perfettamente lo spirito di questa iniziativa: nessuno cammina davvero da solo quando c'è una comunità capace di condividere passioni, storie e valori. Vogliamo ricordare Massimo, certo, ma soprattutto vogliamo far conoscere e trasmettere il patrimonio che ci ha lasciato. A chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo personalmente, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni. Perché il modo migliore per rendere omaggio a una persona come Massimo non è soltanto guardare indietro. È fare in modo che ciò che ha costruito continui a camminare, a parlare e a ispirare. Insieme.

L'evento rappresenta un intenso viaggio tra narrazione e musica, tra memoria collettiva e nuova ispirazione. Il comitato etico organizzativo vede la partecipazione di figure come Roberta Bellesini Faletti, Chiara Buratti, Graziella Corrent, Enrica Corsi e Mara De Scalzi, a dimostrazione della cura e dell'impegno comunitario dietro la manifestazione.

In attesa dello storico Premio Tenco che avrà luogo al Teatro Ariston di Sanremo in ottobre, la Liguria conferma il proprio ruolo centrale nella valorizzazione della canzone d'autore e nella promozione della cultura musicale di qualità, con un omaggio a Massimo Cotto capace di coinvolgere, emozionare e unire generazioni diverse nel nome dell'arte.