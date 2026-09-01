Sarah Toscano conquista il Disco d'Oro con l'album di debutto MET GALA

Sarah Toscano raggiunge un nuovo traguardo: il suo primo album MET GALA è stato certificato Disco d'Oro, a meno di un anno dalla pubblicazione. Il riconoscimento arriva alla conclusione di un periodo intenso e ricco di successi per la giovane artista, già protagonista di momenti importanti su più fronti, dalla musica al cinema.

Pubblicato il 3 ottobre 2025 da Warner Records Italy, MET GALA è composto da dieci tracce che raccontano le molteplici sfaccettature della personalità di Sarah Toscano. Dalle atmosfere romantiche e malinconiche a quelle più luminose e positive, l'album si presenta come un vero e proprio percorso di crescita personale e artistica, dove l'autenticità rimane sempre al centro.

Nel 2025 Sarah Toscano ha calcato il palco del Festival di Sanremo con il brano Amarcord, che ha già superato i 35 milioni di streaming su Spotify e ha ricevuto anch'esso la certificazione Oro. Oltre alla musica, Sarah ha debuttato come attrice al fianco di Serena Rossi nel film Netflix Non abbiam bisogno di parole, firmando anche la colonna sonora con il brano Atlantide.

MET GALA contiene, oltre alla già citata Amarcord, alcune collaborazioni di rilievo come Semplicemente featuring Mida, sigla della serie Netflix RIV4LI, oltre ai brani Taki, Tacchi (Fra le dita), Met Gala, Desco, Maledetto ti amo, Dopo di te, Caos e Match Point. L'album è disponibile sia in versione fisica che digitale.

Il 2026 si conferma l'anno della consacrazione per l'artista classe 2006, originaria di Vigevano. Fin dalla sua partecipazione ad Area Sanremo 2022, passando per la vittoria ad Amici 23, Sarah Toscano si è imposta come nuova stella del pop italiano. Il percorso è proseguito con un intenso Instore Tour, date nei principali festival estivi del 2024, l'apertura del concerto dei Black Eyed Peas e il successo nei club live di Milano e Roma già sold out.

Il pubblico ha potuto apprezzare la capacità di Sarah Toscano di coniugare le esperienze musicali con quelle televisive e cinematografiche, senza mai perdere la propria unicità. Un progetto nato con il desiderio di presentarsi al pubblico nella sua forma più autentica e che oggi trova nella certificazione un'ulteriore conferma del percorso intrapreso.