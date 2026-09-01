Hotel Costiera: Jesse Williams protagonista nel nuovo crime di Canale 5

Il fascino della Costiera Amalfitana fa da sfondo a una nuova serie crime pronta a conquistare il pubblico di Canale 5: Hotel Costiera. In prima serata martedì 1 e giovedì 3 settembre, la fiction promette suspense, lusso e star internazionali.



Protagonista assoluto è Jesse Williams, noto per aver vestito i panni del dottor Jackson Avery in Grey's Anatomy per ben dodici stagioni. Accanto a lui, spiccano talenti italiani come Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio e Pierpaolo Spollon, in una produzione che coniuga storie locali e atmosfere cosmopolite.



La trama ruota attorno a Daniel DD De Luca, ex marine e attuale fixer dell'esclusivo Hotel Villa Costiera. DD, ruolo interpretato e prodotto da Williams, si trova a destreggiarsi tra i problemi degli ospiti dell'hotel, proteggendo nel contempo la reputazione di una struttura d'élite. Ma oltre ai compiti professionali, il protagonista è coinvolto in una vicenda personale: la ricerca di Alice, la figlia scomparsa del proprietario dell'hotel, di cui Daniel è l'unico ad aver intravisto il presunto rapitore.



Il fixer è una figura borderline, spesso ingaggiata per gestire crisi diplomatiche, scandali mediatici o richieste stravaganti, assicurandosi che tutto rimanga nella più totale riservatezza. Questo ruolo, in bilico tra legalità e zone d'ombra, si adatta perfettamente al taglio alimentato dal mistero e dal glamour in cui si muove la serie.



Girata tra la Costiera amalfitana, Napoli, Sperlonga e Argentario, Hotel Costiera vuole immergere il pubblico nell'atmosfera opulenta ed enigmatica del lusso italiano, mostrando come dietro le quinte di una struttura esclusiva si nascondano intrighi pronti a travolgere ogni certezza.



I primi episodi promettono di mostrare Daniel DD De Luca alle prese con tattiche militari, sangue freddo e una determinazione fuori dal comune. Il pubblico potrà così seguire le sue indagini tra ospiti altolocati, misteri e segreti familiari, in un racconto dove il confine tra bene e male diventa ogni giorno più sottile.