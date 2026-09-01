Milo Infante debutta su Retequattro con Verità Nascoste: focus su Denise Pipitone

Milo Infante arriva in prima serata su Retequattro con Verità Nascoste, approfondendo i casi Denise Pipitone, Garlasco e Pietracatella.

Domani, martedì 1° settembre, segna il debutto di Milo Infante in prima serata su Retequattro con il programma Verità Nascoste, la nuova proposta di Videonews dedicata agli approfondimenti sui principali casi di cronaca italiana.

La prima puntata sarà interamente dedicata al drammatico caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, nel trapanese. Attraverso le testimonianze di Piera Maggio, madre di Denise, e di Piero Pulizzi, padre biologico, la trasmissione ripercorrerà la vicenda che vede ancora oggi una madre alla ricerca della verità, dopo ventidue anni di misteri e dolore.

In scaletta anche un focus sulla profanazione della tomba di Pamela Genini: mentre la madre della giovane chiede rispetto per il dolore privato, le indagini proseguono senza sosta per risalire all'autore del grave gesto.

Non mancherà uno spazio dedicato al noto caso Garlasco, che verrà analizzato grazie alla presentazione di documenti inediti su presunti depistaggi ed errori nelle prime fasi investigative. Il commento sarà affidato agli avvocati Giada Bocellari e Liborio Cataliotti insieme al consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli.

Infine, la puntata aggiornerà i telespettatori sul giallo di Pietracatella: l'inchiesta della Procura di Larino relativa all'avvelenamento da ricina che ha portato, otto mesi fa, alla morte di Antonella e della figlia Sara sembra vicina a una svolta significativa.

Verità Nascoste si propone così come un nuovo spazio televisivo per portare luce sui grandi misteri della cronaca italiana, dando voce ai protagonisti e alle famiglie in cerca di giustizia.