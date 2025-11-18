Connect with us

“Borders, ai confini dell’Impero”: il nuovo podcast Original RaiPlay Sound che racconta la storia attraverso i suoi confini

Published

Sarà disponibile dal 24 novembre il nuovo podcast Original RaiPlay Sound “Borders, ai confini dell’Impero”, un progetto firmato da Roberto Sciarrone con la regia di Renato De Angelis, direzione artistica di Andrea Borgnino e produzione affidata a Giulia Giannuli. In sei episodi, il podcast propone un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle radici che hanno modellato l’identità di paesi, sistemi politici, imperi e nazioni.

“Borders” esplora le storie di donne e uomini che, in epoche e luoghi diversi, si sono trovati a vivere sulle linee di confine della storia mondiale. Dal “secolo breve” alla “fine della storia”, fino all’odierna frammentazione dell’ordine globale, il racconto indaga i momenti di crisi e rinascita che hanno ridefinito popoli e nazioni.

La narrazione prende avvio con la puntata dedicata alla fine dell’Impero ottomano, protagonista del primo episodio. Qui viene raccontato il tramonto di uno dei più grandi imperi della storia e la nascita della Repubblica di Turchia laica e nazionalista guidata da Mustafa Kemal Atatürk.

Segue la seconda puntata incentrata sul 1923, anno in cui viene firmato il Trattato di Losanna che definisce le nuove frontiere della Turchia in Europa e in Asia. Un passaggio storico che segna l’inizio di profonde trasformazioni per l’intero Medio Oriente e la ridefinizione degli equilibri geopolitici mondiali.

Nel terzo episodio, intitolato “Europa 1955”, l’attenzione si sposta sul continente europeo: dalla Comunità Europea di Difesa allo spirito di Messina, si ripercorre la Conferenza che “riaccende l’Europa” e la decisione di sei paesi – Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo – di promuovere l’integrazione economica, gettando le basi del Mercato Comune Europeo.

Il quarto episodio trasporta invece l’ascoltatore nel Regno Unito del 1966, un anno che rivoluziona la società britannica. In un susseguirsi di eventi storici, culturali e sportivi – dalla vittoria dei Mondiali di calcio contro la Germania Ovest al disastro di Aberfan – prende forma la Swinging London, tra radio pirata, pop art, e la nascita di movimenti artistici iconici come quello degli Young British Artists. Il racconto esplora anche l’energia della British invasion musicale, simbolo di un’Inghilterra in piena trasformazione.

Con la quinta puntata, “Afghanistan 1979”, il podcast affronta un capitolo drammatico della storia del Novecento: l’invasione sovietica e le sue conseguenze fino al ritiro delle truppe americane nel 2021. Una riflessione su un paese segnato da conflitti interminabili, dove, come si legge nella presentazione, “l’uguaglianza tramonta e trionfa la barbarie”. Il racconto raggiunge la contemporaneità con la riconquista talebana, simbolo di un’area geopolitica fragile, ground zero dei diritti negati.

A concludere il viaggio, la sesta tappa “Berlino 1989”, dedicata a un momento decisivo per il mondo contemporaneo: la caduta del Muro e la rilettura delle profonde trasformazioni che segnarono l’Europa di fine secolo. L’episodio riflette sulla “rottura di civiltà” seguita all’unificazione tedesca, interrogandosi se quell’anno rappresenti davvero “la fine della storia o l’inizio dell’era dell’insicurezza globale”.

“Borders, ai confini dell’Impero” si configura così come un racconto corale e stratificato in cui la Storia si intreccia con le voci dei popoli e dei luoghi che l’hanno attraversata. Un progetto che invita a riflettere sul valore dei confini, territoriali e culturali, e su come essi continuino a definire la nostra epoca.

 

