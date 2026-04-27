Toyota Italia a sostegno delle famiglie di Casa Ronald McDonald a Palidoro

Toyota Italia si schiera al fianco di Casa Ronald McDonald per sostenere le famiglie dei bambini che sono costrette a trasferirsi in un'altra regione per ricevere cure mediche presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, vicino Roma.

Ogni anno in Italia circa 90.000 bambini si spostano insieme alle loro famiglie per accedere a percorsi clinici spesso non disponibili nelle loro città di origine, una realtà che comporta conseguenze non solo sanitarie ma anche emotive ed economiche. In questo scenario, Casa Ronald McDonald rappresenta un punto di riferimento fondamentale, offrendo accoglienza e sostegno a circa 3.000 nuclei familiari attraverso le sue otto strutture sparse sul territorio nazionale.

Il supporto di Toyota Italia è concreto e si traduce in diverse iniziative: dal sostegno economico per il mantenimento della struttura di Palidoro, alla fornitura di ortaggi coltivati nel proprio orto aziendale, fino al coinvolgimento attivo dei dipendenti in attività di volontariato accanto alle famiglie ospiti. Lo scorso venerdì, i collaboratori del Gruppo hanno trascorso una giornata speciale tra i piccoli pazienti e i loro cari, offrendo aiuto diretto e ascolto in momenti di grande difficoltà.

Il fenomeno della migrazione sanitaria pediatrica colpisce in modo particolare il Sud Italia: ogni anno migliaia di famiglie da regioni come Campania, Calabria, Basilicata e Molise sono costrette ad allontanarsi dalla propria casa e da tutta la rete affettiva, con ricadute profonde sul benessere familiare. In molti casi la scelta di trasferirsi comporta la perdita del lavoro, spesso per le madri, generando un impatto economico importante. Quando invece non si riesce a partire, il rischio è quello di rinunciare o ritardare cure essenziali.

L'esperienza vissuta dai volontari Toyota è intensa. Stare accanto a queste famiglie è stata per me un'opportunità enorme. Mi porto a casa il coraggio e la determinazione di questi genitori, una grande lezione che mi accompagnerà nella mia vita lavorativa e personale, racconta Marco, uno dei dipendenti coinvolti nella preparazione del pranzo per gli ospiti della Casa.

Toyota ribadisce così il suo impegno per le comunità locali, promuovendo iniziative sociali a favore dei soggetti più vulnerabili e sviluppando progetti dedicati anche alle disabilità intellettive e fisiche. Per Toyota prendersi cura delle persone significa anche sostenere le comunità in cui opera. Iniziative come questa ci permettono di trasformare i nostri valori in azioni pratiche, offrendo un aiuto reale alle famiglie che affrontano situazioni di grande difficoltà. Il coinvolgimento diretto dei nostri dipendenti è un elemento fondamentale: crea consapevolezza, rafforza il senso di responsabilità e genera un impatto positivo che va ben oltre l'azienda, sottolinea Ilaria Bono, responsabile People, Legal, Corporate & External Affairs di Toyota Motor Italia.