Nikon Comedy Wildlife Awards 2025: il pubblico premia la sula di Alison Tuck

La foto di una sula colpita dal vento sulle scogliere di Bempton nello Yorkshire, scattata da Alison Tuck nel 2025 con una Nikon Z8, ha vinto il prestigioso People's Choice Award ai Nikon Comedy Wildlife Awards, il rinomato concorso internazionale dedicato alla fotografia naturalistica divertente.

L'immagine vincitrice, intitolata Now where is my nest? (E ora dov'è il mio nido?), è stata la più votata tra oltre quaranta finaliste che si sono distinte per originalità e momenti esilaranti dal mondo animale. Il pubblico ha scelto di premiare la foto di Tuck per la sua capacità di cogliere con ironia e intelligenza l'imprevedibilità della natura. La sula immortalata sembra infatti confusa e spettinata dal vento, regalando agli spettatori una scena al tempo stesso tenera e buffa.

Il premio del pubblico, sponsorizzato dal progetto di fotografia artistica naturalistica STERNA, segue la tradizione di valorizzare lo sguardo dei fotografi capaci di raccontare la natura attraverso immagini che fanno sorridere e riflettere. Il Nikon Comedy Wildlife Awards, giunto alla sua edizione 2025, continua così a celebrare la bellezza e la comicità spontanea degli animali selvatici, coniugando arte fotografica e sensibilizzazione verso la tutela dell'ambiente.

L'opera di Alison Tuck si è imposta su numerosi scatti provenienti da tutto il mondo, selezionati per la creatività e l'efficacia nel trasmettere emozioni positive. La gara ha visto il coinvolgimento entusiasta di una vasta platea di appassionati ed esperti, confermando il crescente interesse per la fotografia naturalistica dal taglio umoristico.