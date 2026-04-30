Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario saranno le ambassador del Roma Pride 2026

Roma Pride 2026 annuncia Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario come ambassador. Tre artiste porteranno arte e impegno nella parata del 20 giugno.

Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario saranno le ambassador ufficiali del Roma Pride 2026, dando voce a un impegno collettivo per i diritti civili e la libertà personale. Le tre artiste, protagoniste della musica e della cultura italiana, scenderanno in strada a fianco della comunità LGBTQIA+ nella celebre parata, prevista per sabato 20 giugno 2026. Il loro coinvolgimento conferma il Roma Pride come evento cardine per l'inclusione e la visibilità delle battaglie per l'autodeterminazione, in un contesto sociale in cui i diritti e gli spazi di libertà rischiano di essere messi in discussione.

Levante ha dichiarato: Essere al Pride significa scegliere da che parte stare. E io scelgo di stare accanto a chi lotta ogni giorno per essere semplicemente se stesso, senza paura.

La libertà non è mai un fatto individuale. O è di tutte e tutti, o non è. Per questo il Pride è una responsabilità collettiva, oltre che una festa meravigliosa, ha aggiunto Francesca Michielin.

Per Margherita Vicario, scendere in piazza sta tornando a rivelarsi salutare, salvifico, necessario. Soprattutto in questo momento storico è un'esigenza collettiva a cui prendo parte con entusiasmo e responsabilità. Sono da sempre amica del pride ancora più bello esserlo in via ufficiale.

Le tre protagoniste porteranno in parata loro impegno, arte e sguardo, accrescendo la potenza e la visibilità dell'evento. Grazie alla loro partecipazione, il messaggio del Roma Pride potrà raggiungere pubblici ancora più ampi, arrivando dove spesso i canali tradizionali incontrano difficoltà.

Le parole dell'organizzazione sottolineano il valore dell'alleanza: Vogliamo ringraziare Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario per aver scelto di essere al nostro fianco come ambassadors. La loro presenza è fondamentale perché ci permette di portare le nostre istanze ancora più lontano. Con la loro voce e la loro visibilità riescono ad arrivare anche dove, con i nostri canali, facciamo più fatica. È questo il senso più autentico dell'alleanza: condividere spazio, responsabilità e possibilità.

Il Roma Pride 2026 si conferma quindi spazio aperto, pluralista e partecipato, dove ogni presenza consapevole e ogni alleanza contribuisce a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutte e tutti.