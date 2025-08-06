Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Bosch e Cariad rendono la guida autonoma sempre più sicura e confortevole con l’AI

Published

Bosch e Cariad stanno collaborando intensamente per rivoluzionare il settore dell’automobile mediante l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di guida autonoma. Questa alleanza, denominata Automated Driving Alliance, punta a sviluppare software avanzati che emulino la naturalezza di un guidatore umano, migliorando così sia la sicurezza che il comfort di guida. Le due aziende stanno creando software di guida assistita e autonoma di livello 2 e 3, concentrandosi su una serie di funzioni fondamentali, tra cui percezione, interpretazione, capacità decisionale e azione.

Il software, sviluppato completamente in maniera indipendente da Bosch e Cariad, è già stato implementato in flotte di prova e istruito con grandi quantità di dati. Questo approccio permette di affinare le funzionalità necessarie affinché il sistema si comporti come un guidatore umano. Il lancio ufficiale di questo software su veicoli Volkswagen è previsto per la metà del 2026, un momento chiave in cui le funzioni di guida autonoma saranno integrate nella nuova architettura del Gruppo Volkswagen, specificamente progettata per veicoli definiti dal software.

Integrare le funzionalità cognitive nei veicoli rappresenta un notevole passo avanti verso la costruzione di veicoli autonomi intelligenti, capaci di adattarsi a diverse situazioni di guida con naturalezza e prontezza.

Questo accordo non solo amplia la strategia di entrambe le aziende, ma punta anche a sfruttare le tecnologie AI più avanzate. L’obiettivo comune è stato quello di creare sistemi di assistenza alla guida più potenti e intelligenti, in grado di migliorare significativamente l’esperienza complessiva di guida, rendendola più sicura e confortevole.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

In arrivo “NINO.18 GIORNI”: il documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni

Moda

BIRKENSTOCK rivoluziona il design con le nuove fibbie iconiche

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Test

MG3 Hybrid+: la nostra prova su strada

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Spettacolo

RAUW ALEJANDRO: è uscito il nuovo singolo “Buenos Términos”

Spettacolo

Snoopy torna sul palco: il nuovo musical dei Peanuts arriva su Apple TV+

Spettacolo

Prosegue il tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025” di NINO D’ANGELO

Spettacolo

ROGER WATERS: domani esce l’album live “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE”.

Giochi

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: dal 14 novembre per Nintendo Switch e Switch 2

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Tecnologia

LG e MMCA: un nuovo capitolo di arte digitale nella Seoul Box

Spettacolo

“Urban Impressionism (Piano Solo)”: il nuovo capolavoro di Dardust

Spettacolo

BIG EFFE: pubblica oggi “OFF”: il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme

Motori

Honda annuncia nuovo stabilimento ad Aliağa per espansione in Turchia
BYD inter

Motori

BYD entra nella top 100 della Fortune Global 500

Moda

Levi’s lancia la nuova campagna globale ICONS con Shaboozey

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Spettacolo

LORENZO VIZZINI: annuncia l’arrivo di “AUSTU”, il nuovo singolo fuori venerdì 29 agosto

Tecnologia

Bosch e Cariad rendono la guida autonoma sempre più sicura e confortevole con l’AI

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

Caberg TANAMI CARBON: il nuovo casco crossover ultraleggero

Spettacolo

Alicia Keys celebra il 20º anniversario di MTV Unplugged con un vinile speciale

Motori

Nuovo Renault Kiger 2025: design audace, più tecnologia e sicurezza ai vertici

Motori

Volkswagen all’IAA MOBILITY 2025: una nuova esperienza del marchio nell’Open Space di Monaco

Spettacolo

Gaia rilascia il nuovo singolo “Nuda”: un viaggio onirico estivo

Motori

Hyundai è il miglior brand generalista per innovazione tecnologica secondo J.D. Power

Spettacolo

“F1: Il film” regna sovrano: il blockbuster di Apple Original disponibile online

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Volkswagen all’IAA MOBILITY 2025: una nuova esperienza del marchio nell’Open Space di Monaco

L’edizione 2025 di IAA MOBILITY a Monaco segna un’importante pietra miliare per il marchio Volkswagen, che si impegna a offrire mobilità per tutti attraverso...

18 ore ago

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Turtle Beach Corporation ha annunciato un’importante espansione della sua linea di accessori per giochi di simulazione e corsa, con il lancio di tre nuove...

6 Agosto 2025

Tecnologia

Gadget Must-Have per l’estate: i compagni di viaggio firmati LG

L’estate è alle porte e i preparativi per le vacanze estive sono in fervente attività. LG Electronics presenta tre prodotti innovativi che promettono di...

5 Agosto 2025

Sport

Volkswagen diventa Official Automotive Partner della Lega Serie A

La Lega Serie A annuncia una nuova ed entusiasmante collaborazione con Volkswagen, che a partire dalla stagione calcistica 2025/2026 diventerà Official Automotive Partner &...

5 Agosto 2025