Bosch e Cariad rendono la guida autonoma sempre più sicura e confortevole con l’AI

Bosch e Cariad stanno collaborando intensamente per rivoluzionare il settore dell’automobile mediante l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di guida autonoma. Questa alleanza, denominata Automated Driving Alliance, punta a sviluppare software avanzati che emulino la naturalezza di un guidatore umano, migliorando così sia la sicurezza che il comfort di guida. Le due aziende stanno creando software di guida assistita e autonoma di livello 2 e 3, concentrandosi su una serie di funzioni fondamentali, tra cui percezione, interpretazione, capacità decisionale e azione.

Il software, sviluppato completamente in maniera indipendente da Bosch e Cariad, è già stato implementato in flotte di prova e istruito con grandi quantità di dati. Questo approccio permette di affinare le funzionalità necessarie affinché il sistema si comporti come un guidatore umano. Il lancio ufficiale di questo software su veicoli Volkswagen è previsto per la metà del 2026, un momento chiave in cui le funzioni di guida autonoma saranno integrate nella nuova architettura del Gruppo Volkswagen, specificamente progettata per veicoli definiti dal software.

Integrare le funzionalità cognitive nei veicoli rappresenta un notevole passo avanti verso la costruzione di veicoli autonomi intelligenti, capaci di adattarsi a diverse situazioni di guida con naturalezza e prontezza.

Questo accordo non solo amplia la strategia di entrambe le aziende, ma punta anche a sfruttare le tecnologie AI più avanzate. L’obiettivo comune è stato quello di creare sistemi di assistenza alla guida più potenti e intelligenti, in grado di migliorare significativamente l’esperienza complessiva di guida, rendendola più sicura e confortevole.