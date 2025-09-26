Brembo introduce pinze freno in alluminio riciclato

Dopo oltre cinque anni di ricerca e sviluppo, Brembo segna una tappa fondamentale nel proprio percorso verso la sostenibilità, avviando ufficialmente la produzione di pinze freno di primo equipaggiamento realizzate interamente con lega di alluminio riciclato al 100%. Un’innovazione che riduce le emissioni di CO₂ fino al 70% rispetto alle leghe tradizionali, confermando la leadership dell’azienda italiana nel guidare la transizione green del settore automotive.

Il progetto, avviato nel 2020, aveva come obiettivo il miglioramento del profilo ambientale dei processi produttivi. L’analisi del ciclo di vita ha evidenziato come l’alluminio, materiale riciclabile infinite volte senza perdita di qualità, fosse il candidato ideale per ridurre l’impatto ambientale. Da qui è partita una ricerca globale che ha permesso di individuare la lega capace di garantire le stesse prestazioni meccaniche e la stessa lavorabilità dell’alluminio convenzionale, ma con un’impronta ecologica decisamente inferiore.

Il CEO Daniele Schillaci ha sottolineato come questa scelta sia parte integrante della filosofia aziendale: «L’adozione dell’alluminio riciclato nella produzione delle nostre iconiche pinze rappresenta il nostro costante impegno a innovare per la sostenibilità. Questa soluzione è pensata per soddisfare i più elevati standard di performance e responsabilità ambientale».

L’introduzione della nuova lega ha richiesto un ampio lavoro di riprogettazione e reindustrializzazione, così da garantire qualità, sicurezza e affidabilità in linea con gli standard Brembo. Oggi l’azienda ha già avviato la fornitura a uno dei suoi principali clienti, aprendo la strada a una transizione destinata a coinvolgere progressivamente tutti i mercati internazionali.

Dal punto di vista estetico, le nuove pinze freno mantengono tutte le caratteristiche di design che hanno reso Brembo un marchio iconico: linee distintive, possibilità di personalizzazione e una vasta gamma di colori. A testimonianza del progresso compiuto, il nuovo materiale sarà contraddistinto dal marchio registrato ALU, che esprime l’evoluzione del riciclo in un prodotto di maggiore valore.

Questa iniziativa conferma come Brembo non si limiti a seguire i trend, ma li anticipi. In futuro, la maggior parte dei nuovi progetti di pinze freno partirà direttamente dall’utilizzo dell’alluminio riciclato come standard, mentre i modelli attualmente in produzione continueranno a impiegare le leghe convenzionali fino a fine ciclo di vita, con priorità all’uso di alluminio prodotto con energia rinnovabile.