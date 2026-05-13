Fabrizio Grecchi porta i Beatles a Piano City Milano con Beatles Piano Solo

Il celebre pianista e compositore milanese Fabrizio Grecchi torna protagonista a Piano City Milano con il concerto Beatles Piano Solo, in programma domenica 17 maggio alle ore 11.00 presso la fontana di Via Benedetto Marcello 3. L'evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, promette di coinvolgere il pubblico con le emozioni senza tempo dei brani più iconici dei Beatles.

Il repertorio prevede sia classici indimenticabili come Michelle, Yesterday, Yellow Submarine e Come Together, sia canzoni destinate ai fan più appassionati come A Day in The Life e I Want You (She's So Heavy), alternando esecuzioni fedeli e improvvisazioni. Nel corso dello spettacolo, Grecchi arricchirà la performance con aneddoti e storie sui Fab Four, in un vero dialogo musicale tra artista e platea.

Elemento distintivo di Beatles Piano Solo è la reinterpretazione creativa dei brani: Grecchi modifica il tempo e l'armonia conservando la melodia originale, dando così la possibilità al pubblico di riconoscere le canzoni e partecipare attivamente cantando insieme.

L'artista proseguirà la serie di appuntamenti milanesi con il Festival Musa, di cui è ideatore, in programma il 29 maggio alle ore 21.00 al Gogol&Company (Piazza Berlinguer), sempre a ingresso libero, e con un concerto solidale il 30 maggio alle 21.00 allo Spazio Alda Merini a sostegno del progetto C.A.S.T. in favore dei giovani artisti senza tetto. L'evento sarà anticipato da un aperitivo solidale alle 19.00.

Presentato più volte in Europa e negli Stati Uniti, compreso il Warwick Summer Festival e prestigiosi club newyorkesi, Beatles Piano Solo ha visto Grecchi esibirsi anche al leggendario Cavern Club di Liverpool. Il progetto ha raccolto oltre 40 mila spettatori tra festival celebri e tournée internazionali, crescendo di anno in anno e riscuotendo consenso di critica e pubblico.

Dopo il diploma in pianoforte presso la Scuola Civica Jazz e una specializzazione in arrangiamento e composizione, Fabrizio Grecchi ha collaborato e prodotto musiche per programmi televisivi, spot pubblicitari e colonne sonore, oltre a dedicarsi a progetti sociali. Insegna pianoforte a bambini e ragazzi con autismo, partecipa a iniziative benefiche sia in Italia che in Kenya e ha recentemente composto una canzone in swahili, Habari Rafiki Yangu, per sostenere i bambini della Agaza School nei sobborghi di Malindi.

Beatles Piano Solo rappresenta una tappa imperdibile per tutti gli amanti della musica d'autore e per chi desidera riscoprire l'immenso patrimonio dei Beatles filtrato attraverso l'interpretazione raffinata e personale di uno dei più apprezzati pianisti italiani.