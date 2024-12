Britax Römer BABY-SAFE PRO: il seggiolino auto che unisce sicurezza, comfort e sostenibilità

Con una doppia eredità tedesca e britannica, Britax Römer è sinonimo di protezione e innovazione. Specializzata nella creazione di soluzioni per la mobilità dei bambini, l’azienda si impegna a offrire prodotti sicuri, confortevoli, sostenibili e facili da usare. Dal 2016, la sede centrale si trova a Leipheim, in Germania, dove viene prodotto il 70% dei seggiolini auto, garantendo qualità e affidabilità “Made in Germany”.

Tra i prodotti di punta spicca il BABY-SAFE PRO, il seggiolino auto più leggero del marchio, ideale per i neonati fino ai 15 mesi. Grazie alla funzione esclusiva Ergo Recline, il bambino può assumere una posizione più piatta ed ergonomica, garantendo un supporto ottimale e il massimo comfort nei primi mesi di vita.

Il BABY-SAFE PRO offre numerosi vantaggi che lo rendono una scelta ideale per i genitori. Con un peso ultra-leggero di soli 3,9 kg, è facile da trasportare e installare. Garantisce una protezione ottimale grazie al parasole extra-large, che ripara il bambino da sole, vento e pioggia. Il design intelligente consente di regolare l’Ergo Recline con una sola mano e di sganciare l’ovetto dalla base con semplicità. Inoltre, la compatibilità universale permette di utilizzarlo con i passeggini Britax Römer e con altri marchi leader, offrendo una versatilità senza pari.

In auto possono capitare tanti imprevisti: le bevande si rovesciano facilmente e i bambini possono soffrire il mal d’auto. Ecco perché la cover del seggiolino è facile da rimuovere e lavabile in lavatrice. Il poggiatesta imbottito e il sistema di cinture possono essere regolati facilmente con una sola mano, adattandosi alla crescita del tuo bambino. Basterà posizionare il regolatore delle cinture, situato sul retro del sedile, in base alla taglia del tuo piccolo e verificare che il poggiatesta e le cinture siano nella posizione appropriata.

La base VARIO BASE 5Z semplifica l’installazione dell’ovetto: il seggiolino può essere ruotato verso la portiera aperta dell’auto, rendendo più comodo. VARIO BASE 5Z offre, inoltre, un’esclusiva regolazione dell’angolazione per ottimizzare la posizione dell’ovetto a bordo dell’ auto. In questo modo, il bebè viaggerà comodo e sicuro, indipendentemente dall’angolazione del sedile.

Disponibile nelle linee CLASSIC, STYLE e LUX, il BABY-SAFE PRO si distingue per eleganti combinazioni di colori e dettagli ricercati, come l’effetto a stella 3D e gli inserti in similpelle. Le cover sono realizzate con materiali sostenibili, tra cui filati riciclati e lana di mare, un innovativo tessuto derivato da scarti di gusci di ostriche e bottiglie in PET riciclate. Questo approccio sottolinea l’impegno di Britax Römer per la protezione dell’ambiente.

Il BABY-SAFE PRO rappresenta il compagno ideale per i genitori che desiderano viaggiare serenamente, garantendo comfort, sicurezza e benessere al bambino. Con il suo design avanzato e l’attenzione alla sostenibilità, è la scelta perfetta per chi cerca eccellenza e affidabilità nei prodotti per l’infanzia.