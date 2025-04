Bugatti Rotterdam: un nuovo capitolo di eccellenza nel cuore dei Paesi Bassi

Bugatti continua a ridefinire il concetto di lusso e prestazioni con l’inaugurazione di Bugatti Rotterdam, una struttura dallo stile moderno che celebra il successo della partnership con Pon Luxury & Performance Cars. Questo nuovo showroom rappresenta una pietra miliare per il marchio in Olanda, testimoniando un rapporto solido e vincente iniziato nel 2012.

Nel corso degli anni, Pon Luxury & Performance Cars ha consolidato la sua reputazione come partner fidato di Bugatti, diventando un punto di riferimento imprescindibile per il marchio nel Paese. Grazie a questa collaborazione, l’incontro tra ogni veicolo Bugatti e il suo esigente proprietario è stato gestito con una precisione impeccabile, riflettendo gli standard di eccellenza della casa automobilistica francese.

Il primo grande passo di questa collaborazione è avvenuto nel 2016 con l’apertura del primo showroom Bugatti nei Paesi Bassi, situato all’interno dello storico ‘Het Koopmanshuis’ a Leusden. Questa sede ha rappresentato per anni il cuore pulsante del marchio in Olanda, a pochi passi dal luogo in cui, più di un secolo fa, ha avuto inizio la storia delle operazioni automobilistiche di Pon.

Con l’evoluzione del marchio e la sua proiezione verso il futuro, Bugatti Rotterdam si presenta come uno spazio esclusivo di 188 metri quadrati, progettato per immergere i clienti nell’universo Bugatti. Il design della nuova sede riflette l’ultima evoluzione dell’identità visiva del brand, esprimendo al meglio il lusso e l’innovazione che da sempre caratterizzano Bugatti.

L’apertura di Bugatti Rotterdam è stata celebrata con un evento esclusivo, riservato agli ospiti più prestigiosi del marchio. Durante la serata, il CEO di Bugatti Rimac, Mate Rimac, e il Managing Director di Bugatti, Hendrik Malinowski, hanno accolto gli ospiti in un’atmosfera che ha saputo mescolare nostalgia e anticipazione per il futuro del marchio.

Con un bicchiere di Carbon Champagne in mano, gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino alcuni dei modelli più iconici della storia Bugatti. Tra questi, il raffinato Baby Bugatti II, il leggendario Type 45 con il suo esclusivo motore U16, l’eccezionale EB110, il suggestivo Veyron Grand Sport Venet, fino ad arrivare alle straordinarie Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition, Chiron Super Sport 300+ e il rivoluzionario Tourbillon. Ogni vettura esposta ha raccontato un capitolo della storia Bugatti, evidenziando l’eccellenza e l’innovazione che spingono il marchio verso il futuro.