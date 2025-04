A marzo BYD continua a crescere

BYD conferma la sua ascesa nel mercato italiano dell’auto, registrando risultati straordinari nel mese di marzo 2025. Il colosso cinese della mobilità elettrica ha raggiunto per il secondo mese consecutivo l’1% di quota di mercato, consolidando la sua presenza tra i principali costruttori del settore.

La crescita di BYD è trainata dal successo dei suoi veicoli plug-in hybrid (PHEV) e full electric (BEV). A marzo, il brand ha conquistato la leadership mensile nel segmento PHEV con una quota del 18,8%, grazie soprattutto al SUV SEAL U DM-i, che si distingue per efficienza, comfort e tecnologia all’avanguardia.

Parallelamente, BYD si è posizionata nella top 10 dei costruttori BEV, con una quota di mercato del 4%, confermando la crescente fiducia dei consumatori italiani nei suoi veicoli elettrici. Nel primo trimestre del 2025, BYD si attesta come primo marchio per vendite di veicoli a nuova energia (NEV: BEV + PHEV), con una quota del 9,4% e 3.961 immatricolazioni. Inoltre, domina anche il segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici (LCV BEV), registrando una quota del 16,8% a marzo.

A supportare questa crescita è anche la campagna di incentivi BYD, attiva fino alla fine di aprile, che rende l’accesso all’elettrico ancora più conveniente. Contestualmente, un’intensa attività di comunicazione ha portato a un +40% nelle ricerche del brand su Google, generando un circolo virtuoso tra notorietà e vendite.

BYD punta a rafforzare la sua presenza in Italia attraverso una distribuzione più efficiente dei ricambi originali, grazie all’accordo con CRF del Gruppo Intergea. A partire da maggio 2025, i ricambi BYD saranno disponibili in tutta Italia entro 48 ore, migliorando il servizio post-vendita. Nel frattempo, l’azienda si prepara a lanciare il marchio premium DENZA in Europa, che sarà protagonista alla Brera Design Week 2025 con il tema “La Tecnologia guida l’Eleganza”.