Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Published

Il Gruppo BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha ufficialmente consegnato al Club nerazzurro la flotta dedicata, nell’ambito della partnership strategica triennale con FC Internazionale Milano, di cui è Global Automotive Partner. La collaborazione, nata per unire innovazione tecnologica e passione sportiva, si concretizza ora con l’arrivo delle vetture elettriche che accompagneranno i protagonisti della squadra campione d’Italia nelle loro attività quotidiane.

Durante la cerimonia di consegna, svoltasi alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique hanno potuto ricevere le auto loro assegnate, vivendo da vicino l’incontro tra il mondo del calcio e quello dell’automotive.

Le assolute protagoniste dell’evento sono state le nuove vetture elettriche del marchio cinese, simbolo di un’evoluzione verso la mobilità sostenibile. In particolare, BYD ha scelto l’occasione per presentare in anteprima la SEALION 7 INTER EDITION, una serie speciale in edizione limitata nata proprio dalla collaborazione con FC Internazionale Milano. Questo modello rappresenta un tributo all’identità nerazzurra e al contempo alla ricerca costante di innovazione che da sempre caratterizza il brand.

La SEALION 7 INTER EDITION si distingue per le sue linee eleganti e sportive, unite a dettagli stilistici dedicati al club milanese. Le personalizzazioni esclusive racchiudono in sé tutta la passione e la tradizione dell’Inter, rendendo la vettura una sintesi perfetta tra design, performance e tecnologia di ultima generazione.

Con questa iniziativa, BYD consolida la propria presenza nel mercato europeo rafforzando al contempo il legame con un club iconico come l’Inter. La consegna della flotta rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di promuovere una mobilità elettrica accessibile e sostenibile, in linea con i valori di eccellenza, innovazione e responsabilità condivisi dai due partner.

La collaborazione tra il Gruppo BYD e FC Internazionale Milano proseguirà nei prossimi anni con eventi e progetti dedicati, volti a celebrare la fusione tra tecnologia, sport e sostenibilità, pilastri comuni di due realtà che guardano al futuro con visione e ambizione.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Società

Inferno al Bataclan: Retequattro ricorda il terrore di Parigi dieci anni dopo

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Tecnologia

Vecchie password addio: la sicurezza digitale passa dall’autenticazione senza password

Turismo

“Cammini DìVini”: a Montecassino parte il viaggio tra fede, natura e gusto

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Senza categoria

Natale con IKEA: idee regalo anche per gli amanti del tech

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

Giochi

Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Sport

Suunto chiude in grande la stagione UTMB 2025

Giochi

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS in arrivo il 4 dicembre

Motori

MINI consegna una vettura alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti

Giochi

“Road to Screamer”: il documentario che svela la rinascita di un’icona dei racing arcade

Sport

Supercorso Federale ACI Sport 2025: a Vallelunga una giornata tra simulatori, analisi dei dati e formazione tecnica

Moda

Stylmartin COOPER: lo stivaletto urbano che unisce sicurezza, comfort e stile senza compromessi

Motori

Mercedes-Benz GLB: comfort e prestazioni anche sotto zero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Peugeot svela ufficialmente il Concept Polygon, una visione audace che definisce il prossimo capitolo del piacere di guida. Compatta, dinamica e interamente proiettata verso...

53 minuti ago

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Un risultato che sorprende anche gli esperti: una Hyundai IONIQ 5 ha percorso oltre 660.000 chilometri in appena tre anni, senza registrare alcun guasto...

2 ore ago

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

A sessant’anni dal leggendario 100° record mondiale firmato da Carlo Abarth, nasce una nuova creazione che unisce due icone italiane della passione meccanica. Stellantis...

4 ore ago

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Un nuovo sondaggio rivela un dato preoccupante: oltre la metà degli automobilisti italiani non rispetta o ignora completamente la distanza di sicurezza necessaria per...

4 ore ago