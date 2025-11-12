BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Il Gruppo BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha ufficialmente consegnato al Club nerazzurro la flotta dedicata, nell’ambito della partnership strategica triennale con FC Internazionale Milano, di cui è Global Automotive Partner. La collaborazione, nata per unire innovazione tecnologica e passione sportiva, si concretizza ora con l’arrivo delle vetture elettriche che accompagneranno i protagonisti della squadra campione d’Italia nelle loro attività quotidiane.

Durante la cerimonia di consegna, svoltasi alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique hanno potuto ricevere le auto loro assegnate, vivendo da vicino l’incontro tra il mondo del calcio e quello dell’automotive.

Le assolute protagoniste dell’evento sono state le nuove vetture elettriche del marchio cinese, simbolo di un’evoluzione verso la mobilità sostenibile. In particolare, BYD ha scelto l’occasione per presentare in anteprima la SEALION 7 INTER EDITION, una serie speciale in edizione limitata nata proprio dalla collaborazione con FC Internazionale Milano. Questo modello rappresenta un tributo all’identità nerazzurra e al contempo alla ricerca costante di innovazione che da sempre caratterizza il brand.

La SEALION 7 INTER EDITION si distingue per le sue linee eleganti e sportive, unite a dettagli stilistici dedicati al club milanese. Le personalizzazioni esclusive racchiudono in sé tutta la passione e la tradizione dell’Inter, rendendo la vettura una sintesi perfetta tra design, performance e tecnologia di ultima generazione.

Con questa iniziativa, BYD consolida la propria presenza nel mercato europeo rafforzando al contempo il legame con un club iconico come l’Inter. La consegna della flotta rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di promuovere una mobilità elettrica accessibile e sostenibile, in linea con i valori di eccellenza, innovazione e responsabilità condivisi dai due partner.

La collaborazione tra il Gruppo BYD e FC Internazionale Milano proseguirà nei prossimi anni con eventi e progetti dedicati, volti a celebrare la fusione tra tecnologia, sport e sostenibilità, pilastri comuni di due realtà che guardano al futuro con visione e ambizione.